بالفيديو - برشلونة يعبر مالاجا بفوز غير مقنع .. وفيرمايلن يسجل أخيرا

إفي): منح المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الفوز الأول لفريقه برشلونة هذا الموسم على ملعبه "كامب نو" هذا الموسم بعدما أحرز هدف الفوز أمام مالاجا اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وأحرز المدافع البلجيكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي شهدت تألقا منقطع النظير للحارس الكاميروني للفريق الأندلسي، إدريس كاميني الذي تصدى بمفرده لإعصار الهجمات الكتالونية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد مالاجا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

شهدت المباراة عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف البلاوجرانا بعد تعافيه من التهابات الغدة النكافية التي ابعدته عن الفريق منذ بداية الموسم.

ودخل البارسا المباراة بقوة أملا في إحراز هدف يريح الأعصاب، لا سيما أن الفريق الأندلسي كان الوحيد الذي أفقد الفريق الكتالوني خمس نقاط في الموسم الماضي بعد التعادل سلبيا في مباراة الدور الأول على ملعب "لا روساليدا" والفوز في قلب "الكامب نو" بهدف نظيف في مباراة الدور الثاني.

وألغى الحكم هدفا مبكرا لبرشلونة أحرزه الأوروجوائي لويس سواريز بداعي الخطأ بعدما ارتكز على مدافع مالاجا قبل أن يحول الكرة برأسه في شباك الكاميروني كاميني (ق5).

واصل برشلونة سيطرته على المباراة وشن العديد من الهجمات على مرمى كاميني ولكن غاب عن لاعبي البارسا الدقة في انهاء الهجمات.

وكاد سواريز نفسه أن يسعد جمهور الكامب نو بعدما وضعته تمريرة إنييستا السحرية في مواجهة كاميني ولكنه تعسر بالكرة لتضيع فرصة خطيرة جديدة على أصحاب الأرض وحاملي اللقب (ق11).

وكاد الفريق الضيف أن يقلب الطاولة على برشلونة بعدما استغل لاعب الوسط الشاب خوان كارلوس تمريرة الحارس برافو الخاطئة مستغلا تواجده بعيدا عن مرماه ليلعبها بشكل جميل من فوق الحارس ولكنها تعلو العارضة بقليل (ق19).

هدأت المباراة قليلا حتى كاد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أن يسجل الهدف الأول بعدما قابل عرضيه البرغوث ميسي من ناحية اليسار برأسية قوية تصدلت لها عارضة الكاميروني كاميني (ق26).

ومن هجمة لبرشلونة من ناحية اليمين راوغ البرازيلي نيمار مدافع مالاجا، ميجيل توريس، داخل منطقة الجزاء قبل أن يلمس الأخير الكرة بيده وهو ملقى على الأرض ولكن الحكم أشار باستئناف اللعب (ق38).

ثم طالب سواريز بركلة جزاء أخرى بعدما تعرض للعرقلة من مدافع مالاجا، ماركوس أنجيليري، وهو في طريقة للمرمى دون أي ردة فعل من الحكم (ق40)، لتنتهي بذلك أحداث النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة حيث امتلك برشلونة الكرة وكاد أن يتقدم في الدقائق الأولى من الشوط بعدما أهدى البرازيلي نيمار كرة داخل منطقة الجزاء لميسي سددها بيسراه بقوة تصدى لها كاميني ببراعة على مرتين (ق51).

وواصل الحارس الكاميروني تألقه بعدما تصدى لتسديدة ميسي من الناحية اليمني ليبعدها إلى ضربة ركنية (ق57).

وسدد بعدها إنييستا كرة قوية من على حدود منطقة حادت عن القائم الأيمن بقليل (ق58).

وواصل ميسي مسلسل إهداره للأهداف بعدما سدد بقوة داخل منطقة الجزاء ولكن واصل كاميني تألقه في الذود عن عرينه بباسلة وأبعد الكرة (ق64).

وواصل السد المنيع الكاميروني تألقه ومنع تسديدة قوية من ليونيل ميسي من على حدود منطقة جزاء الفريق الأندلسي الذي تراجع للدفاع تماما (ق68).

وبعدما فشل الهجوم الكتالوني في ترجمة الفرص العديدة التي لاحت له، جاء الدور على المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين ليفك الاشتباك بقذيفة قوية داخل منطقة الجزاء داخل شباك كاميني (ق73).

وكاد سواريز أن يضاعف النتيجة ولكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى كاميني (ق77).

وكاد مالاجا أن يقلب الطاولة على برشلونة يعد عرضية من الناحية اليسرى كادت أن تدخل الشباك ولكن مرت الكرة من أمام مهاجم مالاجا وسط مضايقة من ألبا ليعلن الحكم بعدها عن نهاية المباراة بفوز عصيب للبلاوجرانا ومواصلة تصدره لليجا.

شاهد هدف المباراة