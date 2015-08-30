بالفيديو – الوافدان باكا ولويز أدريانو ينقذان ميلان من فخ إمبولي

حقق ميلان أول فوز له خلال الموسم الجاري بالدوري الإيطالي وذلك بعد تغلبه على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الثانية.

وكان ميلان قد خسر في الجولة الأولى أمام فيورنتينا بهدفين دون رد.

واستطاع الروسونيري تحقيق فوزه الأول على ملعبه خلال الموسم الجاري ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمسابقة.

فيما لم يحصد إمبولي ولا نقطة إلى الآن ليحتل المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

افتتح كارلوس باكا القادم من سيفيليا أهداف المباراة في الدقيقة 17، قبل أن يدرك إمبولي التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عن طريق ريكاردو سابونارا.

وفي الدقيقة 69 استطاع لويز أدريانو المنضم من شاختار دونيتسك تسجيل هدف الفوز لميلان.

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