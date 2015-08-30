أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – الوافدان باكا ولويز أدريانو ينقذان ميلان من فخ إمبولي

Google+ Print
بالفيديو – الوافدان باكا ولويز أدريانو ينقذان ميلان من فخ إمبولي بالفيديو – الوافدان باكا ولويز أدريانو ينقذان ميلان من فخ إمبولي

حقق ميلان أول فوز له خلال الموسم الجاري بالدوري الإيطالي وذلك بعد تغلبه على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الثانية.

وكان ميلان قد خسر في الجولة الأولى أمام فيورنتينا بهدفين دون رد.

واستطاع الروسونيري تحقيق فوزه الأول على ملعبه خلال الموسم الجاري ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمسابقة.

فيما لم يحصد إمبولي ولا نقطة إلى الآن ليحتل المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

افتتح كارلوس باكا القادم من سيفيليا أهداف المباراة في الدقيقة 17، قبل أن يدرك إمبولي التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عن طريق ريكاردو سابونارا.

وفي الدقيقة 69 استطاع لويز أدريانو المنضم من شاختار دونيتسك تسجيل هدف الفوز لميلان.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات