أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – التونسي عبد النور ينضم إلى فالنسيا

Google+ Print
رسميا – التونسي عبد النور ينضم إلى فالنسيا رسميا – التونسي عبد النور ينضم إلى فالنسيا

أعلن فالنسيا عن ضمه للمدافع التونسي ولاعب موناكو أيمن عبد النور بعقد يمتد لخمسة مواسم دون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة.

واجتاز المدافع التونسي الفحوصات الطبية يوم السبت وأعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي عن انضمام اللاعب حتى عام 2020.

وتحدث عبد النور فور توقيعه على عقود انتقاله للفريق الملقب بالخفافيش قائلا:"اخترت فالنسيا على كل العروض التي قدمت إلي خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف"فالنسيا فريق كبير في إسبانيا وأوروبا لم يكن لدي أي شك في قبول عرضه".

وتابع"أنا سعيد بتواجدي هنا مع فريق لديه طموح ومشروع جدي من أجل حصد البطولات".

وأتم"سأقدم كل ما لدي من أجل الفريق خلال الموسم الجاري، وسعيد بتواجدي في أفضل دوري في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع