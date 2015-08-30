رسميا – التونسي عبد النور ينضم إلى فالنسيا

أعلن فالنسيا عن ضمه للمدافع التونسي ولاعب موناكو أيمن عبد النور بعقد يمتد لخمسة مواسم دون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة.

واجتاز المدافع التونسي الفحوصات الطبية يوم السبت وأعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي عن انضمام اللاعب حتى عام 2020.

وتحدث عبد النور فور توقيعه على عقود انتقاله للفريق الملقب بالخفافيش قائلا:"اخترت فالنسيا على كل العروض التي قدمت إلي خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف"فالنسيا فريق كبير في إسبانيا وأوروبا لم يكن لدي أي شك في قبول عرضه".

وتابع"أنا سعيد بتواجدي هنا مع فريق لديه طموح ومشروع جدي من أجل حصد البطولات".

وأتم"سأقدم كل ما لدي من أجل الفريق خلال الموسم الجاري، وسعيد بتواجدي في أفضل دوري في العالم".