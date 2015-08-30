بالفيديو - ريال مدريد يدك بيتيس بخماسية جميلة

(إفي): حقق ريال مدريد فوزا كاسحا بخماسية نظيفة على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام ريال بيتيس في مباراة أهدر فيها الضيوف فرصة إحراز هدف شرف من ركلة جزاء ضمن الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

وغاب المدافع المصري عمرو طارق مدافع بيتيس عن اللقاء لأسباب فنية.

وتجاوز هجوم الميرنجي كبوة مباراته الافتتاحية التي تعادل فيها سلبيا أمام سبورتنج خيخون بتسجيله على أرضه اليوم خمسة أهداف عن طريق جاريث بيل (ق 2 و29) وجيمس رودريجيز (ق38، و49) وكريم بنزيمة (ق 47).

وارتقى الملكي بهذه النتيجة إلى المركزالثالث بأربع نقاط خلف المتصدرين سلتا فيجو وبرشلونة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطة واحده من تعادله في الجولة الأولى مع فياريال.

وتألق مهاجم ريال مدريد جيمس رودريجيز بشكل لافت في المباراة التي خاضها منذ بدايتها بعد أن شارك كبديل في المباراة الاولى التي تعادل فيها الفريق سلبيا بملعب المولينون.

وعاد الفرنسي كريم بنزيمة لقيادة هجوم الفريق منذ البداية بعد غيابه ثلاثة أسابيع للإصابة.

افتتح الميرنجي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق الويلزي بيل الذي حول برأسه تمريرة طولية من رودريجيز إلى داخل الشباك.

وتصدى حارس ريال بيتيس أنطونيو أدان في الدقيقة 35 بشكل رائع لتصويبة كريستيانو رونالدو الذي اخترق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية من داخل المنطقة.

وأحرز رودريجيز الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق من كرة ثابتة من على خط المنطقة.

وسنحت للضيوف فرصة تقليص الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط من تبادل للكرة بين ألفارو سيخودو ومولينيرو وروبن كاسترو داخل المنطقة لكن حارس الريال كيلور نافاس انقض على الكرة قبل دخولها للمرمى.

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير للميرنجي أسفر عن إضافة الهدف الثالث برأس كريم بنزيمة من عرضية لجاريث بيل في الدقيقة 47.

ولم تكد تمر دقيقتين حتى زاد ريال مدريد الغلة بإحراز الهدف الرابع من لعبة مقصية رائعة لرودريجيز.

وتألق الكوستاريكي نافاس بتصديه لركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على المدافع الفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 59 بعد التحام مع خورخي مورينا وانبرى لها روبن كاسترو، ليحرم الفريق الزائر من تسجيل هدف الشرف.

وأتيحت لكريستيانو رونالدو فرصة خطيرة في الدقيقة 63 عندما راوغ الحارس داخل المنطقة وسدد الكرة في المرمى لكن دفاع بيتيس تمكن من إبعادها.

وحرم القائم سرخيو راموس من التسجيل عندما تصدى لكرته المقصية في الدقيقة 77.

واختتم جاريث بيل الخماسسية من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم وسكنت شباك حارس ريال مدريد السابق قبل دقائق من صافرة النهاية.

شاهد أهداف اللقاء