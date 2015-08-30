محمد حماقي يرتدي الشورت ودنيا سمير غانم تنفي حملها رغم انتفاخ بطنها

بحضور عدد كبير للغاية من جمهور المطرب محمد حماقي أحيا حفله الغنائي أمس بجولف بورتو مارينا باستعدادات أمنية مشددة حيث استعان منظم الحفل وليد منصور بعناصر من الشرطة منعا لحدوث أي تجاوزات وكان ملفتا أن الشرطة تؤمن الحفل من داخله أيضا وليس مجرد تأمين للبوابات من الخارج.

صعد حماقي على خشبة المسرح وهو يرتدي الشورت تماشيا مع أجواء المكان ونسى الجمهور غضبة من حماقي الذي تأخر على الصعود لخشبة المسرح لما يزيد عن الساعة ونصف الساعة علما بأنه كان متواجد في مكان الحفل قبل موعدة الأصلي بساعة تقريبا،واستغل حماقي تزامن موعد الحفل مع موعد طرح ألبومه في الاحتفال بنجاحه بصعود فريق العمل معه على خشبة المسرح من شعراء وملحنين وموزعين،وغني حماقي كل أغاني ألبومه الأخير"عمره ما يغيب" وعدد أخر من أغنياته القديمة والتي طلبها الجمهور منه.

تفاجيء حماقي أثناء تقديمه لإحدى فقراته الغنائية بطفل تائه فتوقف حماقي عن الغناء وطلب من الحضور الهدوء فسأل الطفل عن اسم والدته ورد الطفل أن اسمها عبير فنادي حماقي عليها حتى سمعت وجاءت مهرولة إلى المسرح.

فاجأت دنيا سمير غانم الحضور بتواجدها في الحفل حيث غنت مع حماقي أغنية مسلسلها"لهفة"الذي سبق وشاركها فيه حماقي في شهر رمضان الماضي كضيف شرف وقد تردد انها حامل خاصة وان بطنها بدت منتفخة وارتدت فستان فضفاض الا انها نفت حملها قائلة عبر تويتر انها ليست حامل.

الحفل انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وودع حماقي جمهوره بعدما وعدهم بلقاء قريب.

ولاحقاً، نقت دنيا سمير غانم على "تويتر" خبر حملها رغم انتفاخ بطنها.

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