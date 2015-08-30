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الممثلة لبنى المغربية أمام قاضي التحقيق

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الممثلة لبنى المغربية أمام قاضي التحقيق الممثلة لبنى المغربية أمام قاضي التحقيق

السبت 29-08-2015 23:12

تمثل الممثلة والراقصة المغربية لبنى أبيضار أمام قاضي التحقيق في إحدى محاكم مدينة مراكش يوم 17 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل للاستماع إليها بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها الكوميديان والمنتج التلفزيوني سعيد الناصري ضدها، والذي يتهمها بالقذف والسب في حقه.

وتأتي شكوى الناصري بعد عدة تصريحات إعلامية للممثلة أبيضار اتهمت فيها الناصري بالتحرش بها أثناء تصويره لفيلمه السينمائي "الحمالة" وهو ما نفاه الناصري في حينه.

وكانت الممثلة لبنى أبيضار قد واجهت تهمة أخرى تتعلق بالتحريض على الدعارة في فيلمها السينمائي"الزين اللي فيك" لمخرجه نبيل عيوش، بعد الشكوى المباشرة التي تقدمت بها "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن" ضد أبيضار بطلة الشريط التي ظهرت بدون ملابس وتقوم بعلاقة جنسية شاذة مع شخص أجنبي حيث أرفقت الجمعية شكواها بقرص مدمج يتضمن أدلتها على التهم الموجهة إليها في فيلم "الزين اللي فيك" الذي منعت وزارة الاتصال عرضه في المغرب.

 

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