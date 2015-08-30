محمد عادل إمام: "مش خاطب بنت وزير وهذا ليس موعد حفل زفافي"

نفى الفنان محمد عادل إمام كل الأخبار التي ترددت عنه في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد حفل زفافه وهوية عروسه، وأكد إمام أن كل ما تناقل عنه غير صحيح، مستغرباً كيف يستطيع البعض إطلاق الأخبار من دون التأكد منها.

فمن خلال حسابه على موقع "فيس بوك" عبّر محمد عن استيائه من هذا الأمر بالقول: "فيه أخبار كتير بتنزل عني الفترة دي، ولا واحد منهم صح، وكلام كتير متقال على لساني أنا ماقولتش حاجه، أنا لا فرحي يوم 22 ولا أنا في إيطاليا ولا متخانق مع أبويا ولا في مشاكل مع حد ولا خاطب بنت وزير الدفاع ولا بنت أخو رجل أعمال كبير ولا أي حاجة من الكلام الكتير اللي بينزل الأيام دي".

وأضاف مستغرباً: "أنا نفسي أعرف إزاي فيه واحد عنده ضمير بينزل خبر وهو عارف إنه مش صحيح، وإزاي كلو بينقل من بعض من غير ما يتأكدوا، وإيه كل الأخبار الغلط دي؟"، مستشهداً بالآية القرانية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

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