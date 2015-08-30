أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد عادل إمام: "مش خاطب بنت وزير وهذا ليس موعد حفل زفافي"

Google+ Print
محمد عادل إمام: "مش خاطب بنت وزير وهذا ليس موعد حفل زفافي" محمد عادل إمام: "مش خاطب بنت وزير وهذا ليس موعد حفل زفافي"

الأحد 30-08-2015 00:25

نفى الفنان محمد عادل إمام كل الأخبار التي ترددت عنه في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد حفل زفافه وهوية عروسه، وأكد إمام أن كل ما تناقل عنه غير صحيح، مستغرباً كيف يستطيع البعض إطلاق الأخبار من دون التأكد منها.
فمن خلال حسابه على موقع "فيس بوك" عبّر محمد عن استيائه من هذا الأمر بالقول: "فيه أخبار كتير بتنزل عني الفترة دي، ولا واحد منهم صح، وكلام كتير متقال على لساني أنا ماقولتش حاجه، أنا لا فرحي يوم 22 ولا أنا في إيطاليا ولا متخانق مع أبويا ولا في مشاكل مع حد ولا خاطب بنت وزير الدفاع ولا بنت أخو رجل أعمال كبير ولا أي حاجة من الكلام الكتير اللي بينزل الأيام دي".

وأضاف مستغرباً: "أنا نفسي أعرف إزاي فيه واحد عنده ضمير بينزل خبر وهو عارف إنه مش صحيح، وإزاي كلو بينقل من بعض من غير ما يتأكدوا، وإيه كل الأخبار الغلط دي؟"، مستشهداً بالآية القرانية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

محمد عادل إمام ينشر صورة يردّ بها على شائعة انفصاله عن خطيبته

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي