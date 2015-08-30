بعد 4 سنوات على وفاته.. ستيف جوبز يعود بفيلمين عن حياته

بعد 4 سنوات على وفاته، مازال Steve Jobs الذي شارك في تأسيس Apple محط أنظار الكثيرين نظراً للإنجازات المهمة التي حققها في عالم التكنولوجيا.

وقد كشف موقع العربية أنه سيتم طرح فيلمين جديدين في فصل الخريف يحللان حياة Jobs ومشواره المهني .

ويرى أليكس جيبني الحاصل على عدة جوائز عن أفلامه الوثائقية أن الوقت قد حان لإعادة تقييم Steve الطموح الذي كان يسعى دوما إلى الكمال، وأحدث ثورة في عالم الاتصالات، لكن معاملته لأصدقائه وأسرته وزملائه في العمل زخرت بالتناقضات في بعض الأحيان.

ويعلق جيبني في فيلمه قائلا: "تمتع بتركيز راهب لكنه لم يكن لديه إحساس بالآخرين".

وتابع: "ما دفعني لصنع هذا الفيلم كان بكاء الناس الذين لم تكن لهم علاقة بـ Jobs عندما رحل".

لا يقدم فيلم Steve Jobs: Man in the Machine حقائق جديدة، لكنه يقارن بين الرجل الذي تطلع ذات يوم إلى أن يصبح راهبا بوذيا ورجل الأعمال الذي أنكر نسب أول أبنائه، وترأس شركة دفعت أجورا زهيدة للعاملين بالشركة الصينية التي كانت تقوم بتجميع هاتف آيفون بينما جنى مكاسب بمليارات الدولارات.

ويستخدم الفيلم الوثائقي الذي سيعرض في دور السينما الأمريكية في 4 سبتمبر لقطات أرشيفية لـ Steve Jobs ومقابلات مع صحافيين، وبعض الأصدقاء القدامى وموظفين سابقين في شركة Apple.

الصورة الأولى للفيلم الذي يروي سيرة حياة ستيف جوبز