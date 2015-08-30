الإفراج عن الطالب المتهم بالقرصنة فى كفر الشيخ

قرر قاضى المعارضات الإفراج عن "محمد.س.ح"، 16 سنة طالب، وكانت النيابة قد قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على أموال حسابات عدد من العملاء فى أحد البنوك المصرية، على أنها إحدى قضايا النصب.

وكان مسئولو أحد البنوك المصرية قد قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، عن رصده لمجهول، يقوم بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من البنوك المصرية وغيرها لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى، وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، الأمر الذى أدى إلى إصابة البنك بأضرار مادية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، والتى توصلت إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "محمد.س.ح"، 16 سنة طالب، تبين خلالها قيام المتهم باستغلال خبرته الفائقة فى الدخول على شبكة الإنترنت وقام بالقرصنة على أحد مواقع التسوق الإلكترونية، وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء بنك من البنوك، وقام باستخدامها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ برئاسة خالد شمس رئيس مباحث فوه تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهر وإحدى شركات نقل البضائع، تم ضبط المتهم أثناء مقابلته مع مندوب الشركة بمسقط رأسه فى مدينة فوه بكفر الشيخ، للاتفاق معه على تسليمه عدد من الأجهزة الإلكترونية وهاتف محمول، والتى قام المتهم بشرائها بنفس الطرق السابقة.

تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه، أنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ، وأرشد عن الأجهزة التى سبق وأن استولى عليها، والتى قام بشرائها مستخدما نشاطه الإجرامى، وهى عبارة عن “جهاز لاب توب ، جهاز تابلت، هاتف محمول، 3 عصا سيلفى، 3 نظارة D3، 2 كشاف للهواتف المحمولة، جهاز شاحن منفصل".

كما تم فحص جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين أنهما يحتويان على العديد من الملفات منها "فيديوهات توضح كيفية اختراق المواقع، وفك الشفرات العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء بنوك أجنبية، رسائل تحوى بيانات عمليات الشراء التى قام بها المتهم على مواقع التسوق الإلكترونى المصرية وبرامج كمبيوتر للاختراق والتخفى".

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.