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محافظ المنوفية يوافق لطفل على مشروع ماكينة "غزل بنات" خلال فترة الصيف

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محافظ المنوفية يوافق لطفل على مشروع ماكينة "غزل بنات" خلال فترة الصيف محافظ المنوفية يوافق لطفل على مشروع ماكينة "غزل بنات" خلال فترة الصيف
التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بالطفل عبد الله عصام الزيادى طالب بالصف الثالث الإعدادى بالمدرسة الإعدادية القديمة بشبين الكوم، ويبلغ من العمر 14 عامًا، حيث تقدم الطفل بطلب إلى محافظ المنوفية، للموافقة على تشغيل ماكينة غزل بنات أمام حديقة بنك ، وذلك لرغبته فى بدء حياته العملية فى وقت مبكر واستثمار أوقات فراغه فى شىء مفيد ونافع.

ويذكر أن عبد الله ينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، مكونة من أب وأم وأخ طالب بكلية الهندسة بشبين الكوم، وثلاث بنات؛ إحداهما بالصف الأول الإعدادى، والثانية بالمرحلة الثانوية العامة، والأخرى طالبة بكلية الاقتصاد المنزلى.

ووافق محافظ المنوفية على طلب الطفل بتشغيل ماكينة غزل البنات، على أن يتم ذلك فى فترة الصيف فقط، وذلك حرصًا على مستقبل الطفل، معربًا عن سعادته بهذا الطفل ومدى إصراره على النجاح وحرصه على إثبات نفسه، متمنيًا وجود العديد من هذه النماذج بين أبناء وشباب المنوفية.

ومن جانبه، أعرب عبدا لله عن سعادته بموافقة المحافظ على تشغيل الماكينة، مؤكدًا إصراره على النجاح فى حياته العملية كما هو الحال فى حياته الدراسية، حيث كان الطالب قد حصل على مجموع 90% فى الصف الثانى الابتدائى.

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