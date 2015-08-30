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حزب الشعب الجمهورى بالأقصر يرسل 60 من شبابه للمعسكر السنوى بالإسكندرية

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حزب الشعب الجمهورى بالأقصر يرسل 60 من شبابه للمعسكر السنوى بالإسكندرية حزب الشعب الجمهورى بالأقصر يرسل 60 من شبابه للمعسكر السنوى بالإسكندرية
يشارك 60 من شباب وفتيات الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الأقصر، فى المعسكر السنوى للحزب، والذى يعقد بالإسكندرية اعتبارا من اليوم الأحد ويستمر على مدار أسبوع كامل.

ومن جانبه صرح جمال عبد الصادق أمين عام الحزب بالمحافظة، أن شباب الحزب بالأقصر سوف يشاركون فى مجموعة من الندوات وورش العمل التى تقام على هامش المعسكر، وذلك حول مشاركة الشباب فى انتخابات المحليات، وكيفية إدارة الشباب للحملات الانتخابية، بجانب إجراء حوار مفتوح مع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والدكتور صفى الدين خربوش، الأمين العام للحزب حول المستجدات الجارية على الساحة السياسية، وخطة الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بجانب تنظيم برنامج ترفيهى لـ400 من الشباب والفتيات المشاركين فى المعسكر، من مختلف المحافظات.

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