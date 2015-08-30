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محافظ المنوفية: استكمال الصرف الصحى بشرق بركة السبع

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محافظ المنوفية: استكمال الصرف الصحى بشرق بركة السبع محافظ المنوفية: استكمال الصرف الصحى بشرق بركة السبع
قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية استكمال مشروع الصرف الصحى بشكل استثنائى لأهالى منطقة بركة السبع شرق (طريق بركة السبع – زفتى) والواقعة شرق الطريق الزراعى (القاهرة – الإسكندرية)، حيث إنه تم الحصول على كل التراخيص اللازمة وتم عمل الجلسات من قبل الشركة المنفذه وتم سداد المقايسة الخاصة بالطرق.

وأوضح الأهالى أنهم يعانون منذ أكثر من 5 سنوات بسبب الروتين، حيث سيخدم هذا المشروع حوالى 160 أسرة، وقدم الأهالى الشكر للمحافظ على استجابته الفورية لمطالبهم.

ومن جانبه، أوضح المحافظ أن مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة تتم وفقا لخطة وجدول زمنى وبناء على توفير الاعتمادات اللازمة، مؤكدا أن رفع كفاءة البنية التحتية من أعمال صرف صحى ومياه الشرب على رأس أولويات السلطة التنفيذية بالمحافظة.

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