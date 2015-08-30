انطلاق مرحلة تسجيل المرشحين في مناطق المملكة.. اليوم

الرياض - صالح الحميدي

تنطلق اليوم (الأحد) في مناطق المملكة ثاني مراحل الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة «تسجيل المرشحين»، والتي تستمر لمدة 17 يوماً، وقد انطلقت في وقت سابق مرحلة «تسجيل المرشحين» في كل من العاصمة المقدسة والمجالس المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة وذلك مراعاة لقرب موسم الحج، فيما تتواصل إجراءات «قيد الناخبين» في مناطق المملكة والتي بدأت في السابع من ذي القعدة. وسيتم خلال تلك المرحلة تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط النظامية، من الرجال والنساء في المراكز المخصصة وتتميز هذه الدورة من الانتخابات عن الدورتين السابقتين بتزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.

وأشارت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى عدة شروط لتسجيل المرشح وهي أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع (أي أن تاريخ ميلاده يوم 1/3/1412ه فما قبل)، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاثة أعوام، إضافة إلى ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة، كما حظرت اللوائح النظامية على عدد من الفئات الترشح لعضوية المجلس البلدي وهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.