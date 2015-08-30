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' لا خلافات بين كوبر والجهاز الطبي للمنتخب '

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' لا خلافات بين كوبر والجهاز الطبي للمنتخب ' ' لا خلافات بين كوبر والجهاز الطبي للمنتخب '

نفى حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر وجود خلافات بين الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر وطبيب الفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل.

وزعمت تقارير صحفية وجود خلافات بين كوبر وبين الجهاز الطبي للمنتخب.

وقال فريد للصحفيين: "يوجد تفاهم كامل بين الجهاز الفني والإداري والطبي، وينعم الفريق بالاستقرار".

وتابع " لا صحة لوجود خلافات من أي نوع بينهم، ولم استقبل شكوى واحدة أو تهديدا من أي فرد بالجهاز الطبي بقيادة الدكتور أسامة الشاعر للرحيل عن ﻷي سبب".

أتم "أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه لخدمة مصر وتجهيز اللاعبين للمباراة".

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