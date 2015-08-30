1.7 مليار ريال لتنفيذ 182 مشروعاً لتأهيل وتطوير الطرق في 80 مدينة ومحافظة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ترسية عدد 182 مشروعاً لإنشاء الطرق والجسور وفتح الأنفاق وتحسين الشوارع وصيانتها وإنارتها وتحسين مداخل المدن والمحافظات، ووزعت هذه المشروعات على أكثر من 80 مدينة ومحافظة بالمملكة، وبلغت إجمالي تكلفة هذه المشروعات 1,770 مليون ريال.

حيث ضمت مشروعات منطقة الرياض تنفيذ سبعة جسور للمشاة بمواقع متفرقة في مدينة الرياض، ووضع مطبات صناعية داخل الأحياء السكنية، وتحسين طريق المطار بالدوادمي، وسفلتة وأرصفة شوارع المزاحمية، الدرعية، العيينة والجبيلة، الهدار، السليل، الرويضة، حلبان، القويعية، الجلة وتبراك، الحيانية وبرك، وكذلك تحسين وتجميل المدخل الرئيسي لطريق الملك عبد العزيز بالدرعية، وتحسين مداخل محافظات الأفلاج، الهدار، الحلوة، الأحمر، البديعة، الحيانية وبرك، الرين، الحصاة، الجلة وتبراك، عفيف والجمش، والأحمر بعد إضافة تلال وبروزات صخرية، وتنفيذ ازدوج طريق رماح بالقرى، وإنشاء الدائري الشمالي بالرين، كما شملت المشروعات سفلتة كامل مخطط الأراضي الحكومية بالسلامية وغرب خط الاسفلت بحوطة بني تميم، وببلدة الأثلة، وبمشرفة نفي، الداهنة، والبيضاء بأشيقر، ومخطط مشاش السهول، ثادق، رغبة، والهياثم، وتحسين المنظور البصري وإنشاء مجسمات بالجمش، تنفيذ جسر على تقاطع طريق الامام مسلم تطوير وتجميل الميادين العامة بعفيف، إضافة إلى تحسين ميدان تقاطع الملك فهد مع طريق الحائر بحوطة بني تميم، وتطوير وسط المدينة بالجمش، وتنفيذ وتعديل التقاطعات بنفي وإنارة بلديات المحور الغربي وتشمل محافظات الدوادمي، عفيف، شقراء، القويعية، ضرماء، مرات، المزاحمية، الرين، الرويضة، البجادية، ساجر، نفي، الجمش، حلبان، الحصاة، بدائع العضيان، الجلة وتبراك، السر، وادي الدواسر، الأفلاج، حوطة بني تميم، الأحمر، الدلم، السليل، الهدار، الهياثم، رماح، الحيانية، برك، البديع، الحلوة، بتكلفة إجمالية قدرها 286 مليون ريال.

بينما تضمنت المشروعات المعتمد ترسيتها بمحافظة جدة والبالغ تكلفتها 39,8 مليون ريال إنشاء جسور مشاة برابغ، سفلتة مخططات المنح في كل من رابغ، الكامل، والرصيفة بأضم، إضافة إلى تحسين وتجميل مداخل أحياء جدة.

واشتملت مشروعات المنطقة الشرقية على معالجة وتطوير الميادين وتأهيل الشوارع وإنارتها وصيانة الحواجز الحديدية بأحياء وحاضرة الدمام، القطيف، ومليجة والقرى، الصداوي، الذيبية، اللهابة، وسفلتة مخططات المنح بالقرية العليا، القيصومة، سفلتة وأرصفة وإنارة وصيانة وسائل السلامة المرورية بحفر الباطن، والصرار، وكذلك إعداد دراسة توسعة طريق الملك فهد للجزء الممتد من طريق الجبيل السريع وحتى طريق على بن أبي طالب بالدمام، إضافة إلى ترقيم أعمدة الإنارة بحاضرة الدمام، وتسمية وترقيم شوارع النعيرية، وتطوير طريق الملك سعود برأس تنورة بتكلفة إجمالية 175,9مليون ريال.

وتضمنت مشروعات منطقة عسير على تخطيط وتطوير وتحسين الطرق والشوارع ورصفها وإنارتها وتطوير الميادين بمحافظات أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، ظهران الجنوب، أحد رفيدة، ووادي بن هشبل، الحرجة، الربوعة، ثنية وتبالة، والصبيخة، وكذلك سفلتة وإنارة مخططات المنح والأحياء القديمة بخميس مشيط، ووادي بن هشبل، وصيانة أعمدة إنارة الشوارع بأحد رفيدة، إضافة إلى تفتيت الصخور لشق الطرق ووضع الحماية لها من تساقط الصخور في النماص، وأحد رفيدة، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 251,7 مليون ريالاً.

وفي منطقة القصيم تم اعتماد ترسية مشروعات تأهيل وتطوير الطرق وسفلتة الشوارع ورصفها وإنارتها وتطوير الميادين والتقاطعات بمحافظات بريدة، عنيزة، البدائع، الأسياح، الدليمة، رياض الخبراء والخبراء القديمة وفتح الطرق الهيكلية بها، الفويلق، عيون الجواء، وعقلة الصقور، وكذلك تحسين وتجميل المداخل والمنطقة المركزية ببريدة، البدائع، وقبة، ومشروعي الاشراف على مشروعات السفلتة والإنارة ببريدة، بتكلفة قدرها 188مليون ريال.

واشتملت مشروعات منطقة تبوك على إنشاء عدد من الجسور والأنفاق بمحافظة تبوك، وإنشاء وتطوير الطرق الدائرية بتيماء، ضباء، الوجه، الشبحة، والبدع، وكذلك مشروعات تطوير وتحسين الطرق وسفلتة الشوارع ورصفها وإنارتها وتطوير الميادين والتقاطعات بالطرق الرئيسية بمحافظات تبوك، الوجه وقراها، حقل، أملج، تيماء، بئر بن هرماس، القليبة، أشواق، المنجور، الشبحة، ووفرات، إضافة إلى تحسين وتجميل المداخل بتبوك، وتيماء وقراها التابعة لها، وتطوير وربط الجزر البحرية بضباء، والبدع، بتكلفة إجمالية قدرها 172,5مليون ريال.

وتم ترسية عدد من المشروعات في منطقة جازان بتكلفة إجمالية قدرها 159,9مليون ريال، تضمنت تطوير وتحسين الطرق وسفلتة وتأهيل الشوارع ورصفها وإنارتها وتطوير الميادين والتقاطعات بجازان ووادي جازان، صبيا وشمال شرق الهيكلي، فرسان، أحد المسارحة، الداير، والحرث، تنفيذ تقاطع طريق الملك فهد وطريق المطلع بجازان، وكذلك تحسين وتجميل المداخل الطوال، وإنشاء جسور وإنفاق ببيش، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بفيفاء، وأحد المسارحة.

فيما اشتملت مشروعات أمانة العاصمة المقدسة على مشروعات، إعادة تأهيل وتنظيم الأرصفة وممرات المشاة والصيانة الدورية لشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتحسين وتطوير الإنارة بهما، وتنفيذ فتح الطرق بعسفان وإنشاء جسر على الوادي التابع له، وكذلك تنفيذ الدراسات الاستشارية الفنية لتطوير مشروعات الطرق بمكة المكرمة بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات بلغت 90,3مليون ريال.

وتضمنت مشروعات محافظة الطائف والبالغ تكلفتها 42,6 مليون ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة الخرمة، ومخططات المنح برنية والموية، وكذلك تحسين وتجميل المداخل رنية والقرى التابعة لها. فيما اشتملت مشروعات المدينة المنورة على سفلتة مخططات المنح بثرب، والعشاش بتكلفة قدرها 8,3 ملايين ريال.

أما منطقة الجوف فقد اشتملت المشروعات المعتمد ترسيتها على سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع دومة الجندل، ومخطط المنح بالجوف، ومخطط الورود بالقريات، بتكلفة قدرها 108.5 ملايين ريال. واشتملت مشروعات منطقة نجران على سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع بمحافظة نجران والقرى التابعة لها، ومخططات المنح بثار، بتكلفة قدرها 60.5 مليون ريال.

وتضمنت مشروعات منطقة حائل الإشراف على تنفيذ جسر السمراء بمحافظة حائل، وتحسين المنظور البصري للمحاور الرئيسية بها، وتنفيذ مطبات اصطناعية (اسفلتية -إنترلوك) وتخطيط الشوارع بالعلامات الرضية بطرق وشوارع محافظة حائل، وكذلك سفلتة وإنارة ورصف، حائل، الجبيلي بتربة حائل، وتنفيذ الطريق الدائري في المحافظة ذاتها، بتكلفة قدرها 48,2 مليون ريال.

وفي محافظة الأحساء تم اعتماد ترسية مشروع إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، وسفلتة ورصف وإنارة محافظة العمران والقرى التابعة لها بتكلفة إجمالية قدرها 107,9 ملايين ريال.

كما تم اعتماد ترسية مشروع سفلتة مخططات المنح بالشفاء في طريف بمنطقة الحدود الشمالية بتكلفة قدرها 9,4 ملايين ريال. وترسية عدد من المشروعات بمنطقة الباحة اشتملت على سفلتة ورصف وإنارة الشوارع والطرق بالباحة، والمندق، وفتح الطرق الهيكلية ببني كبير، وتحسين وتجميل وأرصفة وإنارة ممرات المشاة بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة بلجرشي بتكلفة قدرها 19,8 مليون ريال.