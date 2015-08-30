«الأمن» يكثف جهوده لمنع حملات الحج الوهمية وغير المصرحة

كشف اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، أنه صدرت تعليمات إلى مديريات شرط المناطق وقطاعات الأمن العام بتكثيف المتابعة الميدانية لعمليات تنقل حجاج الداخل من جميع المناطق والمحافظات بالمملكة والحيلولة دون قيام المكاتب الوهمية والحملات غير المصرح لها والسماسرة المتواجدين داخل المدن من التحايل وممارسة أعمالهم المشبوهة والمخالفة للنظام.

وقال: إن ذلك يأتي في ظل الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ومتابعة وتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبإشراف مباشر من معالي مدير الأمن العام والتي تؤكد دوماً على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن لحجاج بيته الحرام القادمين من داخل وخارج المملكة وتسهيل أداء نسكهم بيسر وأمن وطمأنينة وبتولي الأمن العام بجميع أفرعه في جميع مناطق المملكة وتسهيل وصول قوافل الحجاج القادمين من داخل المملكة.

وشكلت لجان رئيسية وفرعية بالمدن والمحافظات وإقامة نقاط تفتيش مفاجئة ومنظمة على مخارج الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، كما أعدت خطط أمنية متكاملة لضبط عمليات نقل الحجاج وضبط المخالفين والمتسللين لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن مع عدم شمولهم بأي عفو، أما ما يخص المتسللين فيتم ضبطهم لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم ومصادرة مركبات الناقلين.

ودعا الراغبين في أداء فريضة الحج بالتأكد من نظامية حملات الحج التي يرغبون التعاقد معها عن طريق موقع وزارة الحج الإلكتروني، وإبلاغ مراكز الشرط عن أي حملة يشتبهون بها ليتم التحقق والتأكد من نظاميتها، وأن على جميع المواطنين والمقيمين التقيد بأنظمة الدولة ولا يضعون أنفسهم تحت طائلة النظام.