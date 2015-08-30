الدكتوراه لصالح العراجة

حصل د. صالح بن سليمان العراجة مشرف العلوم الشرعية في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء في الرياض التابع للجامعة (قسم الفقه المقارن).

وكان عنوان الرسالة «كتاب قوت المحتاج إلى المنهاج للإمام الأذرعي في الفقه تحقيقاً ودراسة من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج». وأشرف على الرسالة د. خالد الحامد الأستاذ في المعهد العالي للقضاء و د. عبدالله السهلي الأستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، و د. محمد النجيمي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام.