م. المقبل يعتمد خطة عمل «النقل» في الحج

وافق وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على تكليف فريق من منسوبي الوزارة من مهندسين وفنيين وإداريين للقيام بالأعمال والمهام التي تضمنتها خطة عمل الوزارة في موسم حج هذا العام 1436ه بإذن الله في مجال الطرق وأنشطة النقل المختلفة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة المشاعر المقدسة وبعض المواقع في مناطق المملكة المختلفة.

واشتملت خطة الوزارة التشغيلية لهذا الموسم القيام بالمهام التي من أبرزها متابعة أعمال وأنشطة النقل المختلفة خلال الموسم من خلال المراقبة والتفتيش والمتابعة على المرخصين لتلك الأنشطة ومدى التزامهم بالشروط والتعليمات الصادرة لهم من الوزارة وجاهزيتهم لتقديم تلك الخدمات التي تشمل نقل البضائع وترحيلها بالشاحنات، الأجرة العامة، تأجير السيارات، نقل وترحيل الركاب بالسيارات الصغيرة، النقل بالحافلات، ومتابعة الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للنقل الجماعي، إضافة الى متابعة تنفيذ خطة النقل العام داخل المشاعر المقدسة ومنها إلى مكة المكرمة وبالعكس بمشاركة بعض الجهات الحكومية، والمشاركة في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني، والمتابعة والإشراف على مشروعات الطرق والجسور والأنفاق التي نفذتها الوزارة ومتابعة جاهزيتها المستمرة والخدمات المتوفرة عليها.

وحث فريق الوزارة على بذل الجهد والعمل بأقصى طاقة في هذه المهمة التي فيها شرف خدمة ضيوف الرحمن طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى وأداءً لأمانة العمل ثم استجابة لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لكافة القطاعات العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرم والعمل بكل أمانة وإخلاص على راحتهم وأمنهم وسلامتهم وبما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، واستشعار هذا الشرف والمسؤولية العظيمين التي اختص الله بها أهل هذه البلاد ولله الحمد.