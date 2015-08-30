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الترخيص لست مدارس أهلية في عسير

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الترخيص لست مدارس أهلية في عسير الترخيص لست مدارس أهلية في عسير

    أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير افتتاح وتجديد التراخيص لست المدارس أهلية في المنطقة تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجاري، وفق الضوابط والشروط المعتد بها.

وأوضح مدير عام التعليم في عسير الأستاذ جلوي آل كركمان أن التعليم الأهلي شريك في الدفع بعجلة التربية والتعليم في المملكة، مشيراً إلى أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في منطقة عسير يشهد توسعا كبيرا، ويعد رافدا لاستيعاب أعداد كبيرة من طلاب وطالبات المنطقة.

وطالب آل كركمان ملاك المدارس بالجودة فيما يُقدم للعملية التعليمية، والذي بدوره سيرتقي بمخرجات التعليم الأهلي، مما ينعكس إيجاباً على سلوكيات وتعليم الطلاب، ويؤصل لديهم الانتماء الوطني، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في التعليم، وضرورة الرقي بما يُقدم.

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