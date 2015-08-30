أمير مكة يثمن جهود رجال الأمن العام في موسم العمرة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية جهود الأمن العام التي ساهمت في تحقيق خدمة مثلى لضيوف بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1436ه.

وأشار سموه إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين أمده الله بعونه وتوفيقه من إمكانات ومشروعات وخدمات كان لها أكبر الأثر في تسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهوله.

جاء ذلك في البرقية التي وجهها سموه الكريم لمدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مشيداً بجهود كافة رجال الأمن العام قيادات وتنفيذيين الذين تميزوا في أداء مهامهم وواجباتهم الموكلة لهم على أكمل وجه موجها سموه الشكر لهم على أدائهم وجهودهم التي أسهمت في نجاح الخطط الأمنية وتحقيقها للأهداف المنشودة.

من جانبه، عبر الفريق المحرج باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الأمن العام عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التقدير الذي ُشرف الأمن العام بالحصول عليه، مضيفاً "نفخر جميعا في الأمن العام بهذه الإشادة الأمر الذي يدفعنا لمواصلة الجد والاجتهاد والإخلاص وموالاة الجهود المباركة وصولاً للأهداف المنشودة وتحقيقاً للتطلعات التي ترضي الله عز وجل ثم ولاة أمرنا -حفظهم الله-، وترضي ضمائرنا في جميع مهامنا وما يوكل لنا ونكلف به بشكل عام وعلى وجه الخصوص في موسم الحج المقبل" .