نقل عدد من مدارس البنات إلى مبان حكومية بالطائف

الطائف - هلال الحارثي

أصدر د. محمد الشمراني مدير تعليم الطائف عدداً من القرارات تضمنت تخصيص المشروع الحكومي بالطائف لمدرسة الدار البيضاء الابتدائية للبنات، وتخصيص المشروع الحكومي بمركز "قيا" لمدرسة المذاهبة الابتدائية للبنات، ونقل مدرسة حفصة بنت عمر الابتدائية للبنات من موقعها الحالي إلى المبنى المستأجر الجديد بحي الماجدية بالمحاني، وتخصيص المشروع الحكومي بمحافظة ميسان لمدرسة شدانة الابتدائية للبنات، وتخصيص المشروع الحكومي بمحافظة تربة لمدرسة الخيالة الابتدائية للبنات. وأكد د. الشمراني أنه على مكتب التعليم تتبع هذه المشروعات والإشراف على عملية النقل، مهيباً بجميع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ القرارات كل فيما يخصه.