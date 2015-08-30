زعيم حركة متطرفة بالجزائر يعلن تأسيس حزب إسلامى جديد

قال مدنى مرزاق قائد "الجيش الاسلامى للإنقاذ" الذراع العسكرى سابقا للجبهة الاسلامية للإنقاذ المنحلة انه سيودع طلبا لتأسيس حزب سياسى جديد بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017 فى الجزائر.

وأوضح مرزاق الذى رصدت مكافاة للقبض عليه او قتله قبل ان يصدر عفو عنه، لصحيفة الخبر ان "الجيش الاسلامى للإنقاذ" قرر التحول الى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

وأضاف ان الحزب الجديد "الجبهة الجزائرية للمصالحة و الإنقاذ" سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التأسيسى ويدعو اليه القادة السابقين للجبهة الاسلامية للإنقاذ.