حركة محليات واسعة فى أسيوط وانتداب قيادات جديدة بالمراكز والأحياء

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، حركة محليات واسعة بالقرار رقم 1076 لسنة 2015 شملت تغيير عددًا من رؤساء المراكز والأحياء وانتداب قيادات جديدة، فى إطار ضخ دماء جديدة للعمل فى المواقع المختلفة والاستعانة بالخبرات الإدارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل القرار انتداب كل من نبيلة على محمود عبد الرسول نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، وندب أيمن محمد محروس مهران بديوان عام المحافظة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، ونقل بدرى محمد بدرى حامد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

وتم نقل أحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة أبوتيج رئيسًا لمركز ومدينة منفلوط، ونقل صلاح محمد على عامر رئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، ونقل محمد فرغلى محمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم رئيسًا للوحدة المحلية لمركز صدفا، ونقل محمد فهمى أحمد بركات المكلف بعمل رئيس حى شرق رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الغنايم.

كما ضم القرار تجديد ندب سامح عبد العليم محمود رئيسا لمركز ومدينة ساحل سليم، وندب أحمد محمد على بدر نائب رئيس مركز الفتح رئيسا لمركز ومدينة البدارى، ونقل أحمد عبد السلام حسن عمار رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى رئيسا لمركز ومدينة ابنوب، ونقل أبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة ديروط رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، وندب محمد حلمى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسيوط رئيسا للوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط، وندب هويدا شافعى بدوى أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط رئيسا للوحدة المحلية لحى غرب أسيوط.

وتم نقل كل من سالم محمد سيد رئيس مركز ومدينة أسيوط وهاشم عبد الوهاب هاشم رئيس مركز ابنوب إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية، وندب كل من أحمد قاسم رئيس مركز القوصية ومصطفى عبد الرحمن رئيس مركز منفلوط للعمل بإدارة متابعة تطوير الأداء بمكتب السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن هذه القرارات بتغيير بعض رؤساء مراكز وأحياء المحافظة وانتداب بعض قيادات الصف الثانى بدلاً منهم تأتى فى إطار حركة ضخ دماء جديدة فى منظومة العمل المحلى.

وأكد محافظ أسيوط، أن حركة التغييرات هذه تأتى فى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذى، وجاءت بعد تقييم أداء شامل لانتقاء عناصر جيدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وعلى دراية بالمشاكل والقضايا الجماهيرية، لافتاً إلى أن استمرار القيادات فى مواقعها مرتبط بقدرتهم على اقتحام أوجه القصور والتحديات وتحقيق صالح المواطنين.