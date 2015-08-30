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الاتحاد التعاونى يواجه غلاء اللحوم بطرحها بالمجمعات والمنافذ المتحركة

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الاتحاد التعاونى يواجه غلاء اللحوم بطرحها بالمجمعات والمنافذ المتحركة الاتحاد التعاونى يواجه غلاء اللحوم بطرحها بالمجمعات والمنافذ المتحركة
أكد المهندس محمد حلمى أبو العطا رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد يواجه جشع الجزارين بتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المتحركة، من خلال السيارات المجهزة التى تجوب الأحياء، بالإضافة إلى تمركزها بالأسواق الشهيرة كالبازر وأخرى ببورفؤاد.

وقال أبو العطا، لدينا لحوم برازيلية تبدأ بسعر 37 وحتى 40 جنيه، ما بين موزة ولحوم عادية، بالإضافة لجميع مصنعات اللحوم ومنتجات إحدى الشركات الشهيرة التى جعلت من الاتحاد وكيلا لها.

وأضاف، أن مشروع المحافظة لتربية المواشى يساهم من جانبه بطرح اللحوم البلدية المذبوحة بمجزر بورسعيد بسعر 55 جنيهًا للمستهلك، ومن خلال الجزارين التعاونيين المتعاقدة معهم المحافظة لحماية المواطن البسيط من استغلال الجزارين الجشعين.

ومن جهة أخرى أكد أبو العطا، أن الاتحاد التعاونى بصدد تجهيز منفذ تعاونى بقرية المناصرة غرب بورسعيد، لبيع الحوم وكل المنتجات والسلع الغذائية بسعر الجملة لتخفيف الأعباء عن كاهل أهالى المناصرة والجرابعة والديبة، وذلك تحت شعار "المشاركة الاجتماعية".

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