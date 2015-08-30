موجز الصحافة المحلية.. أمل كلونى تطلب العفو من الرئيس

تناولت الصحف المحلية، العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " أمل كلونى تطلب العفو من الرئيس" حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، بمعاقبــة كل من محمد فاضــل فهمى، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبدالحميد، والأسترالى بيتر جريست، بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، كما قضــت المحكمــة أيضا بالســجن 6 أشــهر على باهر محمد، وتغريمه مبلغا قدره خمسة آلاف جنيه، وبراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، مما نسب إليهما مــن اتهامات فى القضية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن المحكمة استقر فى وجدانها وثبت لها عمل المتهمين بشكل غير رسمى ودون استصدار تراخيص وعدم تقييدهم بالجهة الصحفية الرســمية بمصر وهــى «نقابة الصحفيين» وهو مــا يعد تعديا للقانــون، وحضرت المحاميــة الدولية أمل علم الدين الجلسة وسط حشد كبير من رجال الإعلام والصحافة ووكالات الأنباء الأجنبية، كما حضر الجلســة الســفير البريطانــى بالقاهرة، وطلب من الســلطات المصرية أن تتحــرك بســرعة لحــل قضيــة المواطنين البريطانيين، كما حضر السفير الكندى بالقاهرة الجلسة.

وأعلنت "صحيفة الأهرام" أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أكد حصار بقعة الزيت أمام محطة كهرباء الحمراء بأسيوط، وأن إغلاق محطات المياه هو إجراء احترازى وحتمى فى مثل هذه الحالات.

وأوضح، خلال زيارة تفقدية لموقع التسريب، أنه تم عمل مسح كامل لنهر النيل ما بين المنيا وأسيوط، وأن المنطقة كلها خالية تماما من أى تلوث، وأنه يتم التعامل مع بقعة الزيت المنحصرة أمام محطة كهرباء الحمراء فقط.

ومن جانبها أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها تعاملت مع بقعة الزيت، فور تلقى إشارة بالتسرب وحدوث التلوث، فتم وضع حواجز ماصة لحجز البقعة ومنع انتشار ها فى النيل.

وكشفت مصادر سعودية لـ«الأخبار» عن قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة القاهرة الأسبوع القادم عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية التى سيقوم بزيارتها الجمعة القادمة، وأوضحت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل السعودى يعقدان قمة ثنائية تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية فى عدة مجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها وذلك تفعيلا لإعلان القاهرة الذى تم إصداره خلال زيارة ولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعلنت إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب المتوقفة بمحافظتى أسيوط والمنيا فى الواحدة ظهر أمس بعد رفع عينات من محيط مآخذ هذه المحطة والتأكد من خلوها من أى ملوثات لبقعة الويت التى تسربت إلى النيل.

وأوضحت "صحيفة الشروق" أن وزير الكهرباء محمد شاكر قال أن هناك أخبار جديدة فيما يتعلق بملف محطة الضبعة النووية سيعلن عنها قريبا ومضيفا المفاوضات مازالت مستمرة بشأن هذا الملف.