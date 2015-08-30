لميس جابر لـ"على مسئوليتى": سأنتخب أعضاء "الوطنى" فى انتخابات البرلمان

قالت السيناريست، لميس جابر، إنها ستنتخب أعضاء الحزب الوطني المنحل المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يكون الـ 5 ملايين عضو بالحزب جميعهم فاسدون أو ليسوا على قدر المسئولية.

وطالبت لميس جابر، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، المواطنين بانتخاب المرشحين الذين يجدونهم جيدين ومعروفين ولا ينتمون للإخوان مهما كانت انتماءاتهم حتى لو كانوا من الحزب الوطنى المنحل، مؤكده أن البرلمان ليس مخلدا وسيأتى غيره ولابد من تشكيله والعبور من تلك المرحلة.

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