أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة: "كهرباء أسيوط" تتحمل نفقات إزالة بقعة المازوت بنهر النيل

Google+ Print
وزير البيئة: "كهرباء أسيوط" تتحمل نفقات إزالة بقعة المازوت بنهر النيل وزير البيئة: "كهرباء أسيوط" تتحمل نفقات إزالة بقعة المازوت بنهر النيل
قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، إن شركة كهرباء أسيوط التى تسببت فى كارثة تسرب المازوت فى نهر النيل عند محافظة أسيوط، ستتحمل كل النفقات الخاصة بإزالة آثار المازوت من مياه النيل، وقد تصل التكلفة إلى مئات الآلاف، وسوف يكون هناك تعويضات لو وقع الضرر على شركة المياه.

ولفت وزير البيئة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صفحة جديدة" على قناة نايل لايف، إلى أن أزمة "المازوت" لم تؤثر على تدفق المياه فى المنازل طوال الفترة الماضية وكانت المياه تعمل بشكل طبيعى بالمنازل، مشددا على أنه حال حدوث أى ضرر على للصيادين أو غيرها سيكون لهم تعويضات أيضا علاوة على وجود تعويضات بيئية.

وأكد الدكتور خالد فهمى، أنه تم افتتاح 7 محطات لمياه الشرب بعد تحليل المياه بها وضمان سلامتها، وسوف يتم فتح باقى المحطات خلال ساعات، لافتا إلى أنه لم يعد هناك أى أثر لبقع المازوت فى مياه النيل، وهناك عدة إجراءات صارمة لمنع تكرار تسريب أى مخلفات فى نهر النيل من خلال وضع ضوابط للشركات التى تتعامل مع مياه النيل عن طريق النقل أو غير ذلك وسوف يتم تطبيق القانون فى حالة وجود أى مخالفات.

وأشار وزير البيئة، إلى أن مسألة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التطوير الحضارى، لاسيما أن لديها إصرار كبير لحل مشكلة القمامة بخطط متعددة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول لتفادى مشكلة حرق قش الأرز هذا العام وتم عرضها على رئيس الوزراء، حيث سيتم إجراء معالجات معينة لقش الأرز والاتفاق مع شركات للحصول من المزارعين على قش الأرز، مضيفاً: "لن نتهاون فى مخالفات فى هذا الشأن وسوف تتم مراقبة كل الأوضاع بالأقمار الصناعية".

موضوعات متعلقة..
>بالصور.. وزير البيئة من أسيوط: نعمل فى 4 محاور للتغلب على "مازوت" الصعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية