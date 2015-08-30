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"الموسيقيين": قانون محاربة العرى سيطبق على الجميع ولن نسمح بـ"بيع الجسد"

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"الموسيقيين": قانون محاربة العرى سيطبق على الجميع ولن نسمح بـ"بيع الجسد" "الموسيقيين": قانون محاربة العرى سيطبق على الجميع ولن نسمح بـ"بيع الجسد"
قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، إنه سيتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 وتعديلاته الخاص بالنقابات الفنية، لمحاربة العرى الذى انتشر فى الــ"العرى كليب" حسب قوله، مشدداً على أن الفن ضمير الأمة والمحافظ على الهوية المصرية.

وأضاف "رمضان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "يوجد فى من يقدم فن هادف والنقابة تقف إلى جانبه وتدعمه"، وتابع: "لا يمكن أن نترك المهنة لكل من هب ودب ويفعل ما يريد.. والقانون سيطبق على الكبير والصغير.. نحن ضد بيع الجسد".


>هانى شاكر معلقًا على الملابس الخارجة: "حرية قلة أدب وليس فكر"

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