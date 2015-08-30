ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 15 كيلو بانجو بمركز المحلة

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة القبض على 3 عاطلين مقيمين قرية الهياتم، وبحوزتهم 15كيلو بانجو و4 قطع سلاح أبيض ومبلغ 1200جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالغربية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن الرائد أحمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونيه النقباء محمد أنسى ومحمد مجدى وأحمد دبيس، من ضبط المتهمين عمرو صبحى أبو شعيشع 23سنة عاطل، وعادل سعد الدين أبو شعيشع 18سنة عاطل، ومصطفى رضا أبو شعيشع 18سنة عاطل مقيمين قرية الهياتم مركز المحلة، وبحوزتهم 15كيلو بانجو بقصد الاتجار،و4قطع سلاح أبيض ومبلغ 1200جنيه، تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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