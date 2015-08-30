دفاع المتهمين بـ"خلية الماريوت": الحكم جاء صادماً وسنطعن عليه

قال شعبان سعيد، محامى أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إن الحكم الصادر اليوم بالسجن المشدد 3 سنوات على 6 متهمين فى القضية، جاء صادما وغير متوقع، مشيرا إلى أن المتهمين أخلى سبيلهم وهو مؤشر على موقفهم الجيد فى الدعوى، وكذلك حضورهم جلسة اليوم جاء للانطباع الذى استقر فى وجدانهم من أن المحكمة ستصدر حكما ببراءتهم جميعا.

وأضاف "سعيد" لـ"اليوم السابع" أن المحكمة انتدبت لجنة فنية وجاء تقريرها واضحا فى أن الإسطوانات المدمجة المحرزة ليس بها مونتاج ولا يجزم بأن هذه الإسطوانات أذيعت من عدمه وهى التهمة التى أدانت المحكمة المتهمين بها، معتبرا أنه عندما تحكم المحكمة بإدانة المتهمين بحكم مشكوك فيه فالمحكمة لا تستند فى الإدانة سوى لأدلة قاطعة وجازمة وليست مجرد شكوك، علاوة على أن الطلقة المضبوطة مع باهر محمد قد أوصت محكمة النقض بإرسالها للمعمل الجنائى ولم تفعل ذلك المحكمة وأدانته عن حيازة طلقة بدون ترخيص وهو أمر يبطل الحكم، موضحاً أنه ينتظر إيداع المحكمة حيثيات الحكم وسيكون هناك نقاط كثيرة تستحق النقض مضيفا أن الطعن بالنقض هو الوسيلة للتعليق على هذا الحكم، وسيكون ذلك خلال 60 يوما من صدور الحكم.

وفيما يتعلق بموقف المتهم بيتر جريست فأوضح أن من حقه أن يطعن على الحكم عن طريق إعادة إجراءات لكون الحكم غيابيا فى حقه، ولذلك يصبح بيتر فى موقع أحسن من زملائه ، وستكون محكمة النقض بعد ذلك هى محكمة الموضوع فى حال قبول الطعن.

وأوضح أنه نصح المتهمين المخلى سبيلهم بعدم الحضور لجلسة اليوم إلا أنهم كان لديهم ثقة وأمل فى البراءة لذا حضروا الجلسة وتم القبض عليهم لاستكمال المدة المحكوم بها، وأشار إلى أن المتهمين اللذين تم تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما فى القضية، انتهيا من الإجراءات النهائية، وغادرا النيابة عقب إنهاء الإجراءات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات على 6 متهمين وبراءة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.