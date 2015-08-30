سقوط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى "ثان المحلة"

شن ضباط مباحث قسم ثان المحلة حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، قادها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وشارك فيها الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونوه.

وأسفرت الحملة عن ضبط عبد الحميد عبد الرحمن 26 سنة عاطل مقيم منطقة الجمهورية وبحوزته 166 قرصا مخدرا ومطواة، ومحمد سمير خالد محمود 19 سنة عاطل مقيم عزبة البهلوان وبحوزته 8 قطع حشيش تزن 40 جراما، ومحمد السيد عيد 30 سنة عاطل مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة وبحوزته32 تذكرة هيروين تزن 32 جراما بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قرر إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.