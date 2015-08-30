ضبط 6 آلاف قرص مخدر داخل سيارة يقودها عاطل فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 6 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بحوزة عاطل بمركز بنى مزار، حيث تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط سيارة رقم 5538 ن س ا قيادة شخص "وجيه م" 37 سنة من مركز بنى مزار، والسابق اتهامه فى 12 قضية سلاح وهتك عرض وقتل وإحراز سلاح وتبديد وضرب وحريق وسرقة، آخرهم القضية رقم 21514 لسنة 2014 جنح بنى مزار سرقة، وبداخل السيارة 6 آلاف قرص مخدر.

وقد تمكن المتهم من الفرار أثناء محاولة ضبطه تاركا السيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9261 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.