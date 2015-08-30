حلول إبداعية تتدفق إلى جائزة العمل الذكية

شهدت جائزة وزارة العمل للخدمات والتطبيقات الذكية إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الوزارة وطلبة الجامعات والمتعاملين، وذلك من خلال مشاركتهم بتقديم أفكار وحلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

تأتي الجائزة التي أطلقتها وزارة العمل في يوليو الماضي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوجه نحو الحكومة الذكية، وتماشياً مع رؤية حكومة الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021، كما أنها تأتي دعماً للخطط والسياسات التي تنتهجها الوزارة في مجال التحول إلى تقديم الخدمات الذكية بناءً على آراء المتعاملين.

أفكار وحلول

وأكدت زمزم الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي بالوزارة أن الجائزة حققت حتى الآن نسبة مشاركة مرتفعة في كل فئة من فئاتها، وهو الأمر الذي يبرز مدى تفاعل المشاركين مع الجائزة التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع جميع موظفي ومتعاملي وشركاء الوزارة لتقديم أفكار وحلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة وكفاءة عالية وشفافية، لتلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين، إضافة إلى تشجيع الأفكار والمقترحات المبتكرة للتطبيقات والخدمات الذكية وتعزيز النضج الإلكتروني الذكي لدى الفئات المستهدفة.

فريق متخصص

ولفتت الحمادي إلى أن باب استقبال المشاركات سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تقييم المشاركات كافة من قبل فريق متخصص من المقيمين وباستخدام بطاقة تقييم معتمدة تم تصميمها لهذا الغرض، على أن يتم إعلان الفائزين في كل فئة خلال معرض «جيتكس» المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي.

4 فئات

وتشمل جائزة وزارة العمل للخدمات والتطبيقات الذكية التي تنظم سنوياً 4 فئات رئيسية تضم فئة موظفي وزارة العمل، وفئة المتعاملين مع الوزارة، وفئة طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، وفئة التكريم الخاص.

وتضم الجائزة 5 من المرجعيات تشمل منظومة التميز الحكومي (الجيل الرابع)، واستراتيجية الحكومة الذكية الإلكترونية، والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والاستراتيجية الإلكترونية / الذكية لوزارة العمل، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول.