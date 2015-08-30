تكريم طالبات فائزات بمسابقة في الفجيرة

استقبل العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، الطالبات المشاركات في مسابقة بقلمي أبدع (أفضل تحقيق صحافي)، والتي تنظمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع _ مسافي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وجرى خلال اللقاء، تكريم الطالبات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت الطالبة «زينب أحمد عبد الله» بالمركز الأول، كأفضل تحقيق صحافي مكتوب، وفازت بالمركز الثاني الطالبة «ميثة سعيد مبارك»، والمركز الثالث من نصيب الطالبة «مريم مطيع شرف الدين».

وأكد بن غانم خلال اللقاء، على أهمية إقامة العديد من المشاركات والمبادرات المجتمعية التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية معارفهم واحتواء طاقات وأوقات الناشئين بما يفيدهم وينفعهم في حياتهم العلمية.