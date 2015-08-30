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"بعثة الحج": 350 طبيبا وممرضا وفنيا و9 عيادات و12 طن أدوية إضافية هذا العام

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"بعثة الحج": 350 طبيبا وممرضا وفنيا و9 عيادات و12 طن أدوية إضافية هذا العام "بعثة الحج": 350 طبيبا وممرضا وفنيا و9 عيادات و12 طن أدوية إضافية هذا العام
قال الدكتور هشام عطا، رئيس البعثة الطبية للحج، إنهم حريصون على وجود العيادات فى كافة المناطق التى تتواجد بها بعثات الحج المصرية فى موسم الحج لهذا العام، سواء فى مكة أو بالمدن المجاورة لها، لافتا إلى أن كل حاج سوف يحصل على "كتيب" يضم إجراءات إرشادية طبية أثناء الحج لتفادى بعض الأمور التى قد تصيب الحجاج بالأضرار الصحية ومنها إرشادات خاصة بالنظافة الشخصية وأخرى لمرضى السكر وبعض الأمراض الأخرى.

وأضاف هشام عطا، خلال حواره مع برنامج "صفحة جديدة" على قناة نايل لايف، أن البعثة الطبية سيكون معها ما يقرب من 12 طنا من الأدوية المختلفة، وستنسق مع المستشفيات بشكل عام من أجل ترتيب أى إجراءات خاصة بحالة المرضى فى حالة حاجة المريض إلى العلاج بالمستشفيات.

وأوضح رئيس البعثة الطبية، أن طاقم البعثة الطبية يتعدى الـ350 فردا من أطباء وممرضين وفنيين ضمن البعثة الطبية المصرية، وتمت إضافة 9 عيادات جديدة هذا العام خاصة بالفنادق التى يقيم فيها الحجاج.

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مصر 365

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