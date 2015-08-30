وزير البيئة: "كهرباء أسيوط" تتحمل إزالة المازوت وتعويضات بـ"مئات الآلاف"

قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، إن شركة كهرباء أسيوط التى تسببت فى كارثة تسرب المازوت فى نهر النيل عند محافظة أسيوط، ستتحمل كل النفقات الخاصة بإزالة آثار المازوت من مياه النيل، وقد تصل التكلفة إلى مئات الآلاف، وسوف يكون هناك تعويضات لو وقع الضرر على شركة المياه.

ولفت وزير البيئة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صفحة جديدة" على قناة نايل لايف، إلى أن أزمة "المازوت" لم تؤثر على تدفق المياه فى المنازل طوال الفترة الماضية وكانت المياه تعمل بشكل طبيعى بالمنازل، مشددا على أنه حال حدوث أى ضرر على للصيادين أو غيرها سيكون لهم تعويضات أيضا علاوة على وجود تعويضات بيئية.

وأكد الدكتور خالد فهمى، أنه تم افتتاح 7 محطات لمياه الشرب بعد تحليل المياه بها وضمان سلامتها، وسوف يتم فتح باقى المحطات خلال ساعات، لافتا إلى أنه لم يعد هناك أى أثر لبقع المازوت فى مياه النيل، وهناك عدة إجراءات صارمة لمنع تكرار حوادث تسريب أى مخلفات فى نهر النيل من خلال وضع ضوابط للشركات التى تتعامل مع مياه النيل عن طريق النقل أو غير ذلك وسوف يتم تطبيق القانون فى حالة وجود أى مخالفات.

وأشار وزير البيئة، إلى أن مسألة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التطوير الحضارى، لاسيما أن الحكومة لديها إصرار كبير لحل مشكلة القمامة بخطط متعددة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول لتفادى مشكلة حرق قش الأرز هذا العام وتم عرضها على رئيس الوزراء، حيث سيتم إجراء معالجات معينة لقش الأرز والاتفاق مع شركات للحصول من المزارعين على قش الأرز، مضيفاً: "لن نتهاون فى مخالفات فى هذا الشأن وسوف تتم مراقبة كل الأوضاع بالأقمار الصناعية".

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