هل يستغل روما ' ثغرة ' يوفنتوس لينقض صلاح على بوفون؟

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض ثاني مبارياته مع روما حين يستضيف حامل اللقب نادي يوفنتوس الأحد آملا الظهور بشكل أفضل من لقاء فيرونا الذي انتهى بالتعادل 1-1.

يستضيف روما فريق يوفنتوس في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي هذا الموسم على ملعب "أوليمبيكو"، وتشير التقارير إلى بدء الدولي المصري للمباراة منذ البداية مثلما فعل المدرب رودي جارسيا في لقاء فيرونا.

ويأمل جمهور العاصمة تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة أمام سيد إيطاليا بعد فقدان فريقهم لنقطتين في بداية الدوري أمام فيرونا، ومن أجل تعميق جراح البيانكونيري بعد خسارته مباراته الافتتاحية في البطولة على ملعبه أمام أودينيزي بهدف للاشيء.

الثغرة

فريق السيدة العجوز خسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدف هز شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون من كرة عرضية جاءت من الجهة اليسرى للفريق نجح من خلالها الضيوف استغلال تقدم اللاعب باتريس إيفرا للأمام.

فمع صعود الدولي الفرنسي كثيرا إلى نصف ملعب المنافس، كما هي عادة يوفنتوس في اعتماده على طرفي الملعب لاختراق دفاعات الخصوم، نجح أودينيزي في فك طلاسم دفاع السيدة العجوز مستغلا لجوء جيورجيو كيلليني للتغطية بالجهة اليسرى وتركه الثنائي ليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي وحيدين في منطقة الجزاء لمواجهة الكرة العرضية.

شاهد الهدف

صلاح

هذه الجبهة في يوفنتوس سيقابلها في روما محمد صلاح ومن خلفه البرازيلي المخضرم مايكون، الذي على الأرجح سيبدأ المباراة كما ذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت).

وقد ينجح الدولي المصري بسرعته ومهارته في استغلال ضعف التغطية الدفاعية ليوفنتوس في هذه الجبهة لتشكيل الخطورة على مرمى العملاق جيانوليجي بوفون سواء بالاختراق، أو بالكرات الثنائية مع ميراليم بيانيتش، أو بشن الكرات العرضية بمساندة مايكون داخل منطقة الجزاء بوجود المهاجم البوسني إدين دجيكو القادر على التفوق في الكرات العالية على الثنائي بونوتشي وبارزالي بطوله الفارع (193 سم مقابل 190 و186 سم على التوالي).

المباراة تمثل أهمية كبرى لروما ليس فقط من أجل استعادة الثقة والتأكيد على قدرته على المنافسة على اللقب هذا الموسم، وإنما لإسقاط منافسه الأول يوفنتوس في بداية الدوري، والابتعاد عنه بفارق 4 نقاط بعد أول جولتين.

فهل يستطيع نجم بازل وفيورنتينا السابق عرقلة فريق المدرب ماسيميليانو أليجري في مباراته الثانية بحملة الدفاع عن اللقب؟