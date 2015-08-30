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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/30

كتب معتز زيدان

لبرج الدلو :


>إذا كنت تفكر فى العيش بمكان جديد، فاليوم قد يكون أنسب الأيام التى يمكنك فيها اتخاذ هذه الخطوة بجدية، كن حذرًا فخطواتك سيكون لها تأثير على حياتك الشخصية وعلى أسرتك بالكامل، فكر بجدية فى خطواتك وفى مستقبلك حتى تتمكن من تحقيق كل أحلامك.
>

توقعات علماء الفلك:


>عليك أن تنظر إلى الحياة من زوايا مختلفة، وأن تبدأ فى رؤية ما هى البدائل فى الحياة التى يمكن أن تساعد على تطورك وتقدمك، يمكن للشخص ذاته الذى ينافسك ويفرض عليك صعوبة ما فى حياتك المهنية أن يتحول فعلاً إلى أن يكون أكبر حليف لك إذا ما أحسنت التفكير بإستراتيجية تمكنك من ذلك، مستويات الطاقة الخاصة بك تتأرجح صعودًا وهبوطًا وتكاد لا تعرف ما عليك أن تقوم به فى الفترة المقبلة ولكن هذا الأمر مؤقت ويتلاشى مع مرور اليوم، خذ بعض الوقت للاسترخاء مع من تحبهم.
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مصر 365

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