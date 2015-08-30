حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/8/29

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك:

>اليوم هو أكثر الأيام حظًا هذا الشهر، فإذا كنت تنتظر أن تسير الأمور بشكل طبيعى منذ عدة أيام، فلحسن حظك اليوم سيتحقق كل ما تريد، ستقوم بعملك بسرعة وستنجز كل شىء فى وقت مبكر جدًا، استغل وقت فراغك فى ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تمنحك مزيدًا من اللياقة.>قد يكون من الأفضل أن تترك أى قضايا حساسة اليوم لوقت فهذا يمكن أن يساعدك على معرفة وجهات نظر مختلفة لمقاربة الأمر، أن محاولتك إظهار موقف أكثر استقلالاً، قد يؤدى عن طريق الخطأ لتفقد الحرية التى حصلت مؤخرًا عليها فى حياتك المهنية، تقضى اليوم أوقاتًا سعيدة فى ساعات المساء، وعلى صعيد العلاقة العاطفية حان الوقت كى تظهر الجدية فى التزامك للشريك بقضية اتفقتم عليها منذ فترة، أما من الناحية الصحية أحوالك جيدة ووزنك بحاجة إلى التخسيس وإلا الزيادة ستستمر ويصبح التخلص منها صعب للغاية.