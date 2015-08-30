حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/30

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تتخلى عن بعض الخصال السيئة التى يعانى منها الآخرون بسببها وأبرزها البخل والطمع، لن يستطيع أى شىء أن يؤذيك، حتى لو كان أقوى منك، ستساعدك الظروف اليوم على تغيير وجهة نظرك فى الحياة بشكل عام، فيما ستشعر أنك أفضل هذا المساء عن الفترة الماضية.>أخبار تأتى إليك اليوم والتى من المرجح أن تغيير الطريقة التى تفكر بها عن بعض الأشخاص فى حياتك، احذر من التصرف بتهور على الرغم من صدق طريقة تفكيرك اللحظية ولكن فكر لعدة خطوات قادمة، من ناحية أخرى تتلقى أنباء أكثر إيجابية قريبًا تجعلك تعيد النظر فى ردود فعلك المتسرعة، فى الفترة الأخيرة يبدو أن ساعات النهار غير كافية للقيام بما تريد، وقد تتلقى المساعدات من العديد من الأشخاص فلا تكن أحمقًا وترفض ذلك، ولكن خذ الاقتراح بعين الاعتبار، أما على صعيد العلاقة العاطفية فالأوضاع اليوم متوترة بعض الشىء مع الشريك فانتبه من سيطرة أجواء التوتر على العلاقة بينكما.