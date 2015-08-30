أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/30

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/30

لبرج العقرب:


>حاول أن تتخلى عن بعض الخصال السيئة التى يعانى منها الآخرون بسببها وأبرزها البخل والطمع، لن يستطيع أى شىء أن يؤذيك، حتى لو كان أقوى منك، ستساعدك الظروف اليوم على تغيير وجهة نظرك فى الحياة بشكل عام، فيما ستشعر أنك أفضل هذا المساء عن الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك:


>أخبار تأتى إليك اليوم والتى من المرجح أن تغيير الطريقة التى تفكر بها عن بعض الأشخاص فى حياتك، احذر من التصرف بتهور على الرغم من صدق طريقة تفكيرك اللحظية ولكن فكر لعدة خطوات قادمة، من ناحية أخرى تتلقى أنباء أكثر إيجابية قريبًا تجعلك تعيد النظر فى ردود فعلك المتسرعة، فى الفترة الأخيرة يبدو أن ساعات النهار غير كافية للقيام بما تريد، وقد تتلقى المساعدات من العديد من الأشخاص فلا تكن أحمقًا وترفض ذلك، ولكن خذ الاقتراح بعين الاعتبار، أما على صعيد العلاقة العاطفية فالأوضاع اليوم متوترة بعض الشىء مع الشريك فانتبه من سيطرة أجواء التوتر على العلاقة بينكما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى