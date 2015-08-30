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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/8/30

لبرج الجوزاء:


>كل فرد يفهم جيدًا أنه لا يوجد شىء على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما أو القيام بشىء ما، إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك ستشعر بأنك أقوى شخص فى هذا العالم، قد تكون بحاجة إلى مساعدة من حولك من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرغوبة التى تعود بالنفع على الجميع.

توقعات علماء الفلك:


>إذا ما لاحظت أن العائلة والأصدقاء يسألون الكثير من الأسئلة فهذا فقط لأنهم يريدون أن يعرفوا لماذا تتصرف بشكل غريب جدًا اليوم وبحق، إذا كنت تريد أن تعترف اليوم بما يدور فى بالك من خطط مستقبلية فلا ضرر فى الأمر عليها وعليك، على الصعيد المهنى ربما قد حصلت على أكثر مما يمكن التعامل معه، ولكن يجب أن تؤمن أنك يمكن أن تنظم نفسك بشكل أفضل، اليوم يمكنك التوازن بين العمل والرفاهية، والحبيب سوف يستوعب ذلك.

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مصر 365

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