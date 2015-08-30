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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/8/30

كتب معتز زيدان

لبرج الحوت :


>النتائج الإيجابية لأعمالك ما زالت تظهر اليوم على التوالى لتزيد من إصرارك وتصميمك على العمل بطريقتك الخاصة والمميزة، وتفرح بلقاء صديق قديم أو تستعيد علاقة قديمة تبث السرور والفرح فى قلبك، لا تتردد فى تلبية دعوة الأصدقاء إلى المشاركة فى سهرة شيقة تساعدك على تغيير حالتك المزاجية.
>

توقعات علماء الفلك:


>تفهم اليوم كم أن الأصدقاء الذين يحيطون بك والذين تكن لهم الحب هم صادقون جدًا معك وهذا هو السبب الذى طالما كنت متأكدًا من هم أصدقاؤك حقًا، حاول استكمال الأوراق التى عليك تقديمها لمعاملة ما ولا تؤجل الأمر ليوم آخر، مشاعر متباينة تجعل من الصعب عليك أن تقول لا لبعض الأشياء التى طالما أردت تجنبها فى العلاقة العاطفية، هل تريد حقًا أن تصل إلى هذا مستوى من التنازل؟ ولكن تذكر أن مهمتك أيضًا بناء الجسور بينك وبين الحبيب.
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مصر 365

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