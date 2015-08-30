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حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/8/30

كتب معتز زيدان

لبرج الثور :


>الجو اليوم هادئ نوعًا ما لذلك تبدو سعيدًا ومسرورًا، فقد تحصل اليوم على عدد من الهدايا من الأهل أو الأصدقاء كنوع من التقدير والشكر وتعبيرًا منهم عن حبهم لك، هذه الهدايا ستجعلك تتأكد وتطمئن أن هؤلاء الأشخاص يحبونك أكثر مما كنت تتوقع ويتمنون لك السعادة والنجاح الدائم فى حياتك.
>

توقعات علماء الفلك:


>ارتداء اللون الأحمر يجلب الحظ لك اليوم، قد تجد صعوبة فى الحصول على ما كنت عادة قادر على أن تحصل عليه من دون جهد، وهذا يرجع -إلى حد كبير- إلى الحياة التى تريد اختبارك بعدة طرق، الحفاظ على الأصدقاء يجب أن يكون فى أولوية اهتماماتك خاصة أنك تمتلك أصدقاء مخلصين للغاية، على صعيد العلاقة العاطفية حاول أن تكون أكثر تحررًا فى التعبير عن مشاعرك وأن تبتعد عن التشدد فى تعريف ما مسموح به وما ممنوع، ما على الصعيد الصحى فقد تعانى من أوجاع فى الرأس وربما يجب عليك تناول كميات ماء كثيرة.
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مصر 365

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