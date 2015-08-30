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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/30

لبرج العذراء

:
>إذا كنت تفكر فى قيادة فريق العمل اليوم، يجب أن تتحلى بمواصفات القائد الناجح، ستحصل اليوم على الدعم الذى تريده، لا تحكم على نفسك بالفشل من أول محاولة، عندما تشعر أن الجميع بجانبك سيتحسن مستواك وتتحسن حالتك المزاجية أيضًا.

توقعات علماء الفلك:


>قد يكون ما تقوم به اليوم مربكًا إلى حد ما مع وجود وجوه جديدة حولك تعطيك رسائل مختلطة ولا تقدم لك المساعدة التى تحتاجها ويمكنك الاعتماد عليها، زميل لك يساعدك على النجاح فى المكان الذى فشل فيه هو، حاول أن تعمل معه بشكل متفاهم للغاية، يجب أن تجد لنفسك فرصة للذهاب إلى بعض الأماكن المختلفة وغير العادية اليوم للخروج من أجواء الروتين والملل، ليس فقط لأنك ستتمكن من الشعور بإيجابية أكثر، ولكنك ستفهم أن الاختلاف أحيانًا والابتعاد عن الروتين الممل قد يكون هو الفرق ما بين البسمة والمزاج المتعكر.
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مصر 365

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