حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/8/30

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

>ربما يستغلك البعض ويجعلك حقل تجارب خاصًا به من أجل الوصول إلى هدف معين، قد تفكر اليوم فى تغيير نظام حياتك، هذا التغيير ليس ضروريًا اليوم ولكنه يساعدك على التخلص من الإحساس بالملل والروتين الذى ينتابك منذ فترة، ولكن لا تقلق سيكون كل شيء على ما يرام قريبًا.>أنت تعتقد أنك لا تقدر على فعل الكثير من الأمور ولكن أنت على وشك أن تكتشف العكس تمامًا اليوم، حاول أن تظهر الاهتمام عندما يتحدث اليك الآخرون وألا تقلل من احترام مبادئهم وطرق تفكيرهم وحتى ولو بدت لك ساذجة للغاية، تتعرف اليوم على وجوه جديدة فى دائرتك الاجتماعية تعطيك الكثير من غذاء للفكر لأنها تظهر لك مقدار المتعة التى يمكن أن تكون فى الحياة عند تثق بقدرك على الهناء منها، تحصل اليوم على أصدقاء جدد يساعدانك فى الكثير من المجالات الحياتية وهذا يسعدك بطريقة أو بأخرى.