حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/30

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك:

>هل فكرت من قبل فى كتابة قصة أو تصميم مشروع ما تستغل فيه مواهبك ومهاراتك فى الاتصال؟ قد يكون هذا الوقت هو الأنسب لكى تثبت للجميع أنك تستحق منصبًا معينًا فى العمل، فكر فى نشر الكتاب أو القصة التى كتبتها بجدية ولاحظ ردود الفعل التى تخرج من الآخرين.>عليك أن تشعر اليوم بالتحرر وخاصة أن إشارات إيجابية تأتى فى طريقك اليوم ولكن هذا مرتبط إلى حد كبير مع حقيقة أن عليك أن تعرف كيف تتصرف أيضًا تحت الضغط وفى كيفية اتخاذ القرارات، لا تتجاهل الحبيب ومطالبه فهو يحاول جاهدًا أن ينقذ العلاقة من التدهور، فقط قم بالاستماع له اليوم وحاول ألا تقاطعه، وحتى ولو شعرت أن فى كلامه عتاب ليس صادق ناحيتك، تذكر أنه يدعمك فى كل خطوة تقوم بها، وعلى الصعيد الصحى احرص على ممارسة الرياضة ولا تنسى تمارين الإحماء.