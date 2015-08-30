حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/8/29

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك:

>لا تستطيع أن تحلم بيوم أفضل، حيث تلاحقك المشاكل فى كل وقت ومكان، تواجهك بعض المشكلات فى المنزل وربما مشاكل فنية فى المكتب، حاول أن تتخلص منها حتى تعود إلى الاستقرار، طبيبك سيقدم لك بعض النصائح التى تساعدك على تحسين حالتك الصحية فحاول أن تتبعها بقدر الإمكان.>هناك مشكلة فى المنزل تقلقك كثيرًا اليوم وقد تضطر لأن تكذب كذبة بيضاء من أجل إنقاذ مشاعر شخص أصغر سنًا منك، الشئون المالية تسير على ما يرام وقد تبدأ فى التحسن مع بداية الأسبوع المقبل، تجد فى نهاية اليوم ابتسامتك مرة أخرى وتفهم أنه لا يمكنك دائمًا أن تقاتل مشاعرك، عندما يخرج كلامك من القلب كما يجب ترى الأمور مع الشريك أفضل ما سبق، لا تؤجل الأعمال الصغيرة التى ارتبطت بالقيام بها بناء على وعد قطعته فهذا سيجعل البعض يشكك فى مدى جديتك.