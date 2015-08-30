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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/30

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/30 حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/30

لبرج السرطان:


>ربما تفكر اليوم فى القيام برحلة ما أو التخطيط لإقامة حفل صغير مع الأصدقاء، تشعر أن اللحظة التى كنت تنتظرها لتنفيذ كل خططك قد حانت، تفكيرك المستمر فى عملك لا يزعجك بل على العكس يجعلك تشعر أن لديك هدفًا فى الحياة وتريد الوصول إليه وتحقيقه، مارس الرياضة يوميًا وتناول طعامًا صحيًا حتى تحافظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك:


>حاول أن تنظر إلى محيطك اليوم بتركيز أعلى وحاول قراءة الأشياء مرتين كما ستحتاج إلى قراءة ما بين السطور، قمت بفتح عينيك جيدًا قد تستطيع أن ترى أن الحب هو فى الواقع أمامك، إن كنت مشغولاً جدًا فى النظر إلى الماضى للحصول على إجابات لا يمكن العثور عليها، ربما حان الوقت للنظر فى الحاضر والتفاؤل للمستقبل، لا تستبعد مزيدًا من الدراسة أو التعليم لأن هذا يمكن أن يقوم بتحسين دائم فى أحوالك المهنية والمالية فى المستقبل.

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مصر 365

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