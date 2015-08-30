توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/8/30

حظك اليوم لبرج الحمل

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>كل الأمور تسير على ما يرام فى حياتك العاطفية، ولكن بشرط أن تترك الأمور تسير بشكل طبيعى، يجب أن تتعاون مع الأفراد المحيطين بك، وإلا ستجد نفسك وحيدًا منعزلاً عن العالم من حولك، اترك ما يشغلك الآن واهتم بمن حولك من العائلة والأصدقاء، العطاء شىء مهم جدًا فى الحياة فلا تكن أنانيًا واحرص على تقديم المساعدة لكل من حولك.>تغيير فى الأسرة قد لا يكون حسبما أردت بالضبط ويلائم ما كنت تتمناه ولكن لا تترك الإيمان بقدرتك على التحمل والأمل نحو الأفضل ويمكن أن يكون التغيير مفاجأة سارة لك أيضًا، أنت مثل العديد من الناس سوف تكون أكثر سعادة مع مرور الوقت، هذا اليوم يدفعك لطرح الأسئلة التى قد تندم لاحقًا على معرفة الإجابات عنها، لذلك فكر قبل أن تتكلم اليوم واسمح للآخرين بالحفاظ على خصوصيتهم تمامًا كما هى قيمة لك وتحافظ عليها.>الجو اليوم هادئ نوعًا ما لذلك تبدو سعيدًا ومسرورًا، فقد تحصل اليوم على عدد من الهدايا من الأهل أو الأصدقاء كنوع من التقدير والشكر وتعبيرًا منهم عن حبهم لك، هذه الهدايا ستجعلك تتأكد وتطمئن أن هؤلاء الأشخاص يحبونك أكثر مما كنت تتوقع ويتمنون لك السعادة والنجاح الدائم فى حياتك.>ارتداء اللون الأحمر يجلب الحظ لك اليوم، قد تجد صعوبة فى الحصول على ما كنت عادة قادر على أن تحصل عليه من دون جهد، وهذا يرجع -إلى حد كبير- إلى الحياة التى تريد اختبارك بعدة طرق، الحفاظ على الأصدقاء يجب أن يكون فى أولوية اهتماماتك خاصة أنك تمتلك أصدقاء مخلصين للغاية، على صعيد العلاقة العاطفية حاول أن تكون أكثر تحررًا فى التعبير عن مشاعرك وأن تبتعد عن التشدد فى تعريف ما مسموح به وما ممنوع، ما على الصعيد الصحى فقد تعانى من أوجاع فى الرأس وربما يجب عليك تناول كميات ماء كثيرة.>كل فرد يفهم جيدًا أنه لا يوجد شىء على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما أو القيام بشىء ما، إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك ستشعر بأنك أقوى شخص فى هذا العالم، قد تكون بحاجة إلى مساعدة من حولك من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرغوبة التى تعود بالنفع على الجميع.>إذا ما لاحظت أن العائلة والأصدقاء يسألون الكثير من الأسئلة فهذا فقط لأنهم يريدون أن يعرفوا لماذا تتصرف بشكل غريب جدًا اليوم وبحق، إذا كنت تريد أن تعترف اليوم بما يدور فى بالك من خطط مستقبلية فلا ضرر فى الأمر عليها وعليك، على الصعيد المهنى ربما قد حصلت على أكثر مما يمكن التعامل معه، ولكن يجب أن تؤمن أنك يمكن أن تنظم نفسك بشكل أفضل، اليوم يمكنك التوازن بين العمل والرفاهية، والحبيب سوف يستوعب ذلك.>ربما تفكر اليوم فى القيام برحلة ما أو التخطيط لإقامة حفل صغير مع الأصدقاء، تشعر أن اللحظة التى كنت تنتظرها لتنفيذ كل خططك قد حانت، تفكيرك المستمر فى عملك لا يزعجك بل على العكس يجعلك تشعر أن لديك هدفًا فى الحياة وتريد الوصول إليه وتحقيقه، مارس الرياضة يوميًا وتناول طعامًا صحيًا حتى تحافظ على صحتك.>حاول أن تنظر إلى محيطك اليوم بتركيز أعلى وحاول قراءة الأشياء مرتين كما ستحتاج إلى قراءة ما بين السطور، قمت بفتح عينيك جيدًا قد تستطيع أن ترى أن الحب هو فى الواقع أمامك، إن كنت مشغولاً جدًا فى النظر إلى الماضى للحصول على إجابات لا يمكن العثور عليها، ربما حان الوقت للنظر فى الحاضر والتفاؤل للمستقبل، لا تستبعد مزيدًا من الدراسة أو التعليم لأن هذا يمكن أن يقوم بتحسين دائم فى أحوالك المهنية والمالية فى المستقبل.>اليوم هو أكثر الأيام حظًا هذا الشهر، فإذا كنت تنتظر أن تسير الأمور بشكل طبيعى منذ عدة أيام، فلحسن حظك اليوم سيتحقق كل ما تريد، ستقوم بعملك بسرعة وستنجز كل شىء فى وقت مبكر جدًا، استغل وقت فراغك فى ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تمنحك مزيدًا من اللياقة.>قد يكون من الأفضل أن تترك أى قضايا حساسة اليوم لوقت فهذا يمكن أن يساعدك على معرفة وجهات نظر مختلفة لمقاربة الأمر، أن محاولتك إظهار موقف أكثر استقلالاً، قد يؤدى عن طريق الخطأ لتفقد الحرية التى حصلت مؤخرًا عليها فى حياتك المهنية، تقضى اليوم أوقاتًا سعيدة فى ساعات المساء، وعلى صعيد العلاقة العاطفية حان الوقت كى تظهر الجدية فى التزامك للشريك بقضية اتفقتم عليها منذ فترة، أما من الناحية الصحية أحوالك جيدة ووزنك بحاجة إلى التخسيس وإلا الزيادة ستستمر ويصبح التخلص منها صعب للغاية.>إذا كنت تفكر فى قيادة فريق العمل اليوم، يجب أن تتحلى بمواصفات القائد الناجح، ستحصل اليوم على الدعم الذى تريده، لا تحكم على نفسك بالفشل من أول محاولة، عندما تشعر أن الجميع بجانبك سيتحسن مستواك وتتحسن حالتك المزاجية أيضًا.>قد يكون ما تقوم به اليوم مربكًا إلى حد ما مع وجود وجوه جديدة حولك تعطيك رسائل مختلطة ولا تقدم لك المساعدة التى تحتاجها ويمكنك الاعتماد عليها، زميل لك يساعدك على النجاح فى المكان الذى فشل فيه هو، حاول أن تعمل معه بشكل متفاهم للغاية، يجب أن تجد لنفسك فرصة للذهاب إلى بعض الأماكن المختلفة وغير العادية اليوم للخروج من أجواء الروتين والملل، ليس فقط لأنك ستتمكن من الشعور بإيجابية أكثر، ولكنك ستفهم أن الاختلاف أحيانًا والابتعاد عن الروتين الممل قد يكون هو الفرق ما بين البسمة والمزاج المتعكر.>لا تستطيع أن تحلم بيوم أفضل، حيث تلاحقك المشاكل فى كل وقت ومكان، تواجهك بعض المشكلات فى المنزل وربما مشاكل فنية فى المكتب، حاول أن تتخلص منها حتى تعود إلى الاستقرار، طبيبك سيقدم لك بعض النصائح التى تساعدك على تحسين حالتك الصحية فحاول أن تتبعها بقدر الإمكان.>هناك مشكلة فى المنزل تقلقك كثيرًا اليوم وقد تضطر لأن تكذب كذبة بيضاء من أجل إنقاذ مشاعر شخص أصغر سنًا منك، الشئون المالية تسير على ما يرام وقد تبدأ فى التحسن مع بداية الأسبوع المقبل، تجد فى نهاية اليوم ابتسامتك مرة أخرى وتفهم أنه لا يمكنك دائمًا أن تقاتل مشاعرك، عندما يخرج كلامك من القلب كما يجب ترى الأمور مع الشريك أفضل ما سبق، لا تؤجل الأعمال الصغيرة التى ارتبطت بالقيام بها بناء على وعد قطعته فهذا سيجعل البعض يشكك فى مدى جديتك.>حاول أن تتخلى عن بعض الخصال السيئة التى يعانى منها الآخرون بسببها وأبرزها البخل والطمع، لن يستطيع أى شىء أن يؤذيك، حتى لو كان أقوى منك، ستساعدك الظروف اليوم على تغيير وجهة نظرك فى الحياة بشكل عام، فيما ستشعر أنك أفضل هذا المساء عن الفترة الماضية.>أخبار تأتى إليك اليوم والتى من المرجح أن تغيير الطريقة التى تفكر بها عن بعض الأشخاص فى حياتك، احذر من التصرف بتهور على الرغم من صدق طريقة تفكيرك اللحظية ولكن فكر لعدة خطوات قادمة، من ناحية أخرى تتلقى أنباء أكثر إيجابية قريبًا تجعلك تعيد النظر فى ردود فعلك المتسرعة، فى الفترة الأخيرة يبدو أن ساعات النهار غير كافية للقيام بما تريد، وقد تتلقى المساعدات من العديد من الأشخاص فلا تكن أحمقًا وترفض ذلك، ولكن خذ الاقتراح بعين الاعتبار، أما على صعيد العلاقة العاطفية فالأوضاع اليوم متوترة بعض الشىء مع الشريك فانتبه من سيطرة أجواء التوتر على العلاقة بينكما.>ربما يستغلك البعض ويجعلك حقل تجارب خاصًا به من أجل الوصول إلى هدف معين، قد تفكر اليوم فى تغيير نظام حياتك، هذا التغيير ليس ضروريًا اليوم ولكنه يساعدك على التخلص من الإحساس بالملل والروتين الذى ينتابك منذ فترة، ولكن لا تقلق سيكون كل شيء على ما يرام قريبًا.>أنت تعتقد أنك لا تقدر على فعل الكثير من الأمور ولكن أنت على وشك أن تكتشف العكس تمامًا اليوم، حاول أن تظهر الاهتمام عندما يتحدث اليك الآخرون وألا تقلل من احترام مبادئهم وطرق تفكيرهم وحتى ولو بدت لك ساذجة للغاية، تتعرف اليوم على وجوه جديدة فى دائرتك الاجتماعية تعطيك الكثير من غذاء للفكر لأنها تظهر لك مقدار المتعة التى يمكن أن تكون فى الحياة عند تثق بقدرك على الهناء منها، تحصل اليوم على أصدقاء جدد يساعدانك فى الكثير من المجالات الحياتية وهذا يسعدك بطريقة أو بأخرى.>هل فكرت من قبل فى كتابة قصة أو تصميم مشروع ما تستغل فيه مواهبك ومهاراتك فى الاتصال؟ قد يكون هذا الوقت هو الأنسب لكى تثبت للجميع أنك تستحق منصبًا معينًا فى العمل، فكر فى نشر الكتاب أو القصة التى كتبتها بجدية ولاحظ ردود الفعل التى تخرج من الآخرين.>عليك أن تشعر اليوم بالتحرر وخاصة أن إشارات إيجابية تأتى فى طريقك اليوم ولكن هذا مرتبط إلى حد كبير مع حقيقة أن عليك أن تعرف كيف تتصرف أيضًا تحت الضغط وفى كيفية اتخاذ القرارات، لا تتجاهل الحبيب ومطالبه فهو يحاول جاهدًا أن ينقذ العلاقة من التدهور، فقط قم بالاستماع له اليوم وحاول ألا تقاطعه، وحتى ولو شعرت أن فى كلامه عتاب ليس صادق ناحيتك، تذكر أنه يدعمك فى كل خطوة تقوم بها، وعلى الصعيد الصحى احرص على ممارسة الرياضة ولا تنسى تمارين الإحماء.>إذا كنت تفكر فى العيش بمكان جديد، فاليوم قد يكون أنسب الأيام التى يمكنك فيها اتخاذ هذه الخطوة بجدية، كن حذرًا فخطواتك سيكون لها تأثير على حياتك الشخصية وعلى أسرتك بالكامل، فكر بجدية فى خطواتك وفى مستقبلك حتى تتمكن من تحقيق كل أحلامك.>عليك أن تنظر إلى الحياة من زوايا مختلفة، وأن تبدأ فى رؤية ما هى البدائل فى الحياة التى يمكن أن تساعد على تطورك وتقدمك، يمكن للشخص ذاته الذى ينافسك ويفرض عليك صعوبة ما فى حياتك المهنية أن يتحول فعلاً إلى أن يكون أكبر حليف لك إذا ما أحسنت التفكير بإستراتيجية تمكنك من ذلك، مستويات الطاقة الخاصة بك تتأرجح صعودًا وهبوطًا وتكاد لا تعرف ما عليك أن تقوم به فى الفترة المقبلة ولكن هذا الأمر مؤقت ويتلاشى مع مرور اليوم، خذ بعض الوقت للاسترخاء مع من تحبهم.>النتائج الإيجابية لأعمالك ما زالت تظهر اليوم على التوالى لتزيد من إصرارك وتصميمك على العمل بطريقتك الخاصة والمميزة، وتفرح بلقاء صديق قديم أو تستعيد علاقة قديمة تبث السرور والفرح فى قلبك، لا تتردد فى تلبية دعوة الأصدقاء إلى المشاركة فى سهرة شيقة تساعدك على تغيير حالتك المزاجية.>تفهم اليوم كم أن الأصدقاء الذين يحيطون بك والذين تكن لهم الحب هم صادقون جدًا معك وهذا هو السبب الذى طالما كنت متأكدًا من هم أصدقاؤك حقًا، حاول استكمال الأوراق التى عليك تقديمها لمعاملة ما ولا تؤجل الأمر ليوم آخر، مشاعر متباينة تجعل من الصعب عليك أن تقول لا لبعض الأشياء التى طالما أردت تجنبها فى العلاقة العاطفية، هل تريد حقًا أن تصل إلى هذا مستوى من التنازل؟ ولكن تذكر أن مهمتك أيضًا بناء الجسور بينك وبين الحبيب.