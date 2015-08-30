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بالصور.. حى غرب شبرا الخيمة يواصل ترميم الشقق المجاورة لمبنى الأمن الوطنى

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يواصل حى غرب شبرا الخيمة أعمال ترميم المنازل، التى أضيرت جراء تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بعد إزالة مخلفات وآثار التفجير الإرهابى، الذى استهدفه ورفع الأنقاض الناتجة عن ذلك.. ووضع السقالات، وتم البدء فى عمليات الترميم فى 5 عمارات بواقع 100 شقة تسببت الموجة التفجيرية فى تحطم الأبواب والنوافذ فيها.

وقال المحاسب السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة فى تصريح لليوم السابع، إنه تنفيذا لتعليمات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، برد الشىء لأصله على نفقة للعقارات، التى أضيرت يتم الآن ترميم العقارات المجاورة لموقع التفجير، وتم تنفيذ أعمال الترميم، وأن جميع المضارين سيتم تلافى جميع التلفيات بمنازلهم دون استثناء.

وأضاف موسى أنه تم الانتهاء من إصلاح طابقين لحقت بهم أضرار بمبنى مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، والتى تسببت فى تحطم 300 شباك واستراحات وكلاء النيابة والمحامين وبوفيهات المبنى المتضررة من الانفجار.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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